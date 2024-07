Luan Santana comemorou em segredo antes de anunciar gravidez: ‘Bebê’

Luan Santana fez uma homenagem secreta para o filho pouco antes de anunciar a primeira gravidez com Jade Magalhães

Na última segunda-feira, 22, Luan Santana anunciou que está à espera de seu primeiro filho com Jade Magalhães. Através das redes sociais, o cantor compartilhou fotos de um ensaio fotográfico da namorada exibindo a barriguinha. No entanto, antes de fazer o anúncio oficial, ele já havia prestado uma homenagem ao seu primeiro herdeiro em segredo.

Na verdade, não foi tanto segredo assim! Durante a gravação de seu novo DVD na semana passada, o cantor soltou a voz uma música que foi dedicada a sua namorada, antes mesmo de anunciar a chegada da gravidez. Na letra, ele menciona um bebê, o que despertou a curiosidade dos fãs e deu início aos rumores de uma gestação.

“Fiquei sabendo que está esperando um bebê”, diz parte da canção. “Sei que a saudade já não machuca. Então, me tira uma dúvida. Como é que você vai fazer quando seu filho aprender violão com as minhas músicas?”, diz outro trecho da canção, que teria sido escrita sobre o período em que passou separado de Jade, mas levantou rumores sobre o casal.

Nas redes sociais, fãs presentes na gravação repercutiram o momento, que ainda não foi divulgado na íntegra. Além disso, os seguidores encheram a modelo de mensagens sobre a suposta gravidez após ela aparecer usando uma roupa larga no evento: “Você tá grávida, né? Pode contar”, perguntou um. “É impressão ou ela parece gravidinha?”, disse outro.

Vale lembrar que antes de reatarem o relacionamento, Luan e Jade passaram anos separados. Antes do fim da relação, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. Inclusive, o cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020, mas terminaram pouco depois, no ano seguinte.

Neste ano, o cantor e a modelo confirmaram a reconciliação do namoro após serem flagrados de mãos dadas em um aeroporto em São Paulo. Os dois estavam curtindo uma viagem romântica, e já levantavam suspeitas. Desde então, eles mantêm a discrição sobre o relacionamento e não revelaram se são apenas namorados ou se retomaram o noivado.

Como Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram a gravidez?

Luan Santana e a namorada, Jade Magalhães, estão à espera do primeiro filho! A notícia foi anunciada pelo cantor de forma discreta nas redes sociais, mas logo se tornou motivo de comemoração entre fãs do artista e amigos famosos. Em comunicado oficial, a equipe do artista também celebrou a novidade, refletindo sobre a procura de nomes para o bebê.