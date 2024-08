Leticia Cazarré esclarece momento da filha sem respirador: 'Treinando'

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia celebrou evolução na saúde da filha e explicou o vídeo onde a pequena surge sem o respirador

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 7, para compartilhar com os seguidores um novo vídeo da filha, Maria Guilhermina, sem o respirador. Celebrando a evolução da pequena, a esposa do ator Juliano Cazarré aproveitou o momento para explicar melhor o procedimento realizado com a ajuda de uma fisioterapeuta.

"Algumas pessoas confundiram, a Guilhermina está fora do respirador mas, por enquanto, estamos só treinando. São 15 minutinhos por dia", esclareceu Leticia ao lado da profissional de saúde que acompanha a herdeira.

Em seguida, enquanto mostrava a filha deitada, ela contou que a pequena conseguiu passar um tempo maior fora do respirador: "Hoje ela ficou 20 minutos, que menina muito grande. E não é deitada assim, molezinha, não. É que agora a gente está só finalizando. Mas ela faz exercício", declarou.

"Tá muito maravilhosa, sem ficar com o coração acelerado, né. Tá conversando, tá muito tranquila. É isso que a gente quer. A gente tá esses dois anos trabalhando pra isso, né, pra ela sair do respirador. E muito em breve, em nome de Jesus, ela vai sair”, comemorou Leticia Cazarré, por fim.

O primeiro registro de Maria Guilhermina sem o respirador foi compartilhado pela influenciadora digital na segunda-feira, 5. Na ocasião, a esposa de Juliano Cazarré mostrou o momento em que a fisioterapeuta estava realizando exercícios com a menina.

Vale lembrar que além de Guilhermina, de 2 aninhos, Leticia e Juliano também são pais de mais 5 filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e do caçula Estêvão, que chegou ao mundo em março deste ano.

Filha de Juliano Cazarré sem o respirador - Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré revela se deseja aumentar a família

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré abriu o coração e revelou se deseja aumentar ainda mais a família ao lado do marido, o ator Juliano Cazarré. Juntos desde 2009, os dois são pais de seis filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão.

Sempre muito ativa nas redes sociais, Leticia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores. Ao longo do bate-papo, ela contou como concilia a maternidade com a carreira profissional e explicou que possui uma rede de apoio para ajudá-la com as crianças.

Ao ser questionada por uma internauta se pretende ter mais filhos, ela contou que a chegada de um novo herdeiro será bem-vinda. "Se Deus quiser, sim", afirmou Leticia Cazarré. Em seguida, a esposa de Juliano revelou que nem toda gravidez foi planejada; confira mais detalhes!