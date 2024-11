Jottapê dá boas-vindas ao segundo filho em parto dentro do carro: ‘Não quis esperar’

Ator de 'Sintonia', Jottapê celebra o nascimento do segundo filho, que chegou ao mundo em um parto relâmpago dentro do carro; veja o vídeo

Neste sábado, 2, o ator e cantor Jottapê celebrou a chegada de seu segundo filho, Samuel, fruto do relacionamento com Estefany Boro, de uma maneira um tanto quanto inusitada. Isso porque o recém-nascido não aguentou esperar e chegou ao mundo dentro do carro, a caminho do hospital. Em suas redes sociais, o papai celebrou o nascimento e compartilhou um vídeo do momento.

Através de seu perfil do Instagram, Jottapê surpreendeu a todos ao anunciar o nascimento de seu herdeiro. Na sequência compartilhou um vídeo que tornou o momento ainda mais surpreendente: nas imagens, sua esposa aparece gritando de emoção enquanto recebe o pequeno no banco de trás do carro, que estava parado no acostamento.

Com a ajuda de uma amiga que registrou o momento, Jottapê tirou a camiseta, pegou o bebê no colo e o enrolou. Apesar de estar assustado, ele parecia extremamente emocionado com a chegada tão especial e marcante para a família. Na legenda, ele falou sobre o parto relâmpago: “E finalmente o filho da promessa chegou! Bem vindo Samuel”; disse.

“Ele não quis esperar chegar no hospital, e tornou esse momento eterno em nossas vidas! Nesse momento foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto. Obrigado senhor por cumprir mais uma das suas promessas, toda honra e glória é pra ti!”, disse o ator e cantor, que ganhou destaque pela série ‘Sintonia’, na Netflix.

Vale lembrar que, além do pequeno Samuel, que acaba de chegar ao mundo após um grande susto, Jottapê e Estefany também são pais da pequena Athena, que tem apenas um ano de vida. Pouco antes do nascimento do herdeiro caçula, eles compartilharam cliques de um ensaio fotográfico e falaram sobre a alegria de aumentar a família.

“Chega um momento na vida que a felicidade não é sair com os amigos, beber e chegar em casa de manhã. Chega um momento que a felicidade é quando você fecha a porta da sua casa e tem tudo o que você precisa dentro dela: DEUS E SUA FAMÍLIA”, disse a influenciadora digital, que levantou especulações sobre a chegada do bebê com o post.

Jottapê e a namorada apresentam a filha recém-nascida, Athena:

Em junho do ano passado, o ator e cantor Jottapê também viveu outro momento emocionante ao apresentar sua filha recém-nascida, Athena, para os fãs em um ensaio fotográfico. Ele posou ao lado da herdeira e da namorada, Estefany Boro, e esbanjaram fofura apenas alguns dias após o nascimento da menina, que teve seu parto registrado em um vídeo publicado no canal do pai.

