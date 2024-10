Jennifer Lawrence anuncia gravidez do segundo filho

A famosa atriz Jennifer Lawrence anunciou que está à espera de seu segundo filho, fruto do seu casamento com Cooke Maroney

Jennifer Lawrence costuma ser bastante discreta quando o assunto é sua vida pessoal, porém no último domingo, 20, a atriz anunciou que está à espera de seu segundo filho, fruto do casamento com Cooke Maroney.

A famosa confirmou a gravidez para a revista Vogue após ser vista em um jantar em Los Angeles já exibindo a barriguinha saliente. Jennifer e Cooke já são pais de Cy, de dois anos.

O último trabalho de Jennifer Lawrence foi no ano passado ao interpretar Maddie na comédia romântica No Hard Feelings (Que Horas Eu Te Pego?, em português). A atriz também tem muitos filmes de sucesso em sua carreira como a saga Jogos Vorazes e X-Men.

Cirurgias plásticas

Recentemente, Jennifer Lawrence deu fim aos rumores que ela teria feito cirurgias plásticas. A atriz, apesar de não ter redes sociais, viu as especulações feitas na internet de que ela teria feito procedimentos estéticos.

A atriz vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2013 foi alvo de boatos em outubro deste ano, em que compareceu a um desfile de moda de uma marca de grife. Muitos notaram que o rosto da atriz estava mudado, e, logo as teorias de cirurgia plástica começaram a circular. Muitos internautas afirmaram que ela teria feito plástica no nariz e nos olhos.

Em uma entrevista com a influenciadora Kylie Jenner para a revista americana Interview Magazine, Jennifer deu fim aos rumores. A artista negou ter feito procedimentos e revelou que sua mudança no rosto veio através da maquiagem.

“Eu também acho incrível o que a maquiagem pode fazer porque eu trabalho com o Hung [Vanngo, seu maquiador], que faz o contorno nos lábios, eu o chamo de cirurgião plástico, porque todo mundo nos últimos meses desde que eu comecei a trabalhar com ele está convencido de que eu fiz uma cirurgia no olho”, comentou ela. E a estrela ainda acrescentou: “Eu pensei: ‘Não fiz uma cirurgia no olho. Estou fazendo maquiagem’”.

Kylie Jenner decidiu entrar na conversa. Diferentemente de Jennifer, a integrante do clã Kardashian-Jenner afirmou ter feito procedimentos estéticos, mas fez coro à fala de Lawrence de seu corpo e rosto estar mudando naturalmente com o tempo.

“Acabei usando um preenchimento labial, mas também é a mesma coisa comigo. Vejo fotos de antes e depois de quando eu tinha 12 anos versus 26, e minhas sobrancelhas estão preenchidas de forma diferente. Eu fico tipo: ‘Como você pode comparar meu rosto de 12 anos e dizer que raspei minha mandíbula e tirei as pálpebras?’. Eu fico tipo: ‘Do que estamos falando?’”, declarou ela.

Por fim, Lawrence esclareceu esses rumores e afirmou que as mudanças no seu rosto são naturais. “Eu tenho a mesma coisa. Comecei [a vida pública] aos 19 anos, então tiro fotos de antes e depois dos 19 aos 30 anos e penso: ‘Eu envelheci. Perdi a gordura de bebê no rosto e meu rosto mudou porque estou envelhecendo’. Todo mundo pensou que eu tinha feito plástica no nariz, e eu pensei: ‘Eu sempre tive exatamente o mesmo nariz. Minhas bochechas ficaram menores. Obrigada por tocar no assunto’”, finalizou a famosa que ironizou em sua fala final.