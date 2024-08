Jarbas Homem de Melo comemora Dia dos Pais: 'Temos que criar homens melhores'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jarbas Homem de Melo abre o coração sobre a paternidade e reflete como tem se dedicado a criar seu filho longe do machismo

Jarbas Homem de Melo (55) não tem dúvidas que viver a paternidade tem sido uma das experiências mais marcantes e importantes de sua vida. Pai do pequeno Luca (1), fruto de seu relacionamento com Cláudia Raia (57), o artista afirma que seu maior objetivo é criar o herdeiro com valores, respeito e solidariedade. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator abriu sua intimidade e contou como tem administrado esse amor incondicional em seu segundo Dia dos Pais após o nascimento do filho.

"Quando eu era bem mais jovem, lá pelos vinte e poucos anos, eu sempre quis muito ser pai. Aí depois, quando eu comecei a engrenar na carreira de ator, que é uma carreira muito instável, eu deixei esse plano um pouco de lado mesmo. Pensava como seria e agiria na vida de uma criança", relembra.

O plano de ter uma família só voltou a ser cogitado depois que Jarbas começou a se relacionar com Claudia, em 2012. "Eu acho que se eu tivesse sido pai aos trinta, vinte, eu não teria o tempo de qualidade que eu tenho para o Luca hoje em dia", reflete o artista, que acredita que a maturidade foi importante para ele saber o caminho que deveria seguir com a chegada de um filho em sua vida.

"Fico pensando sempre na responsabilidade de educar e criar um homem feminino. Um homem que tem esses valores de respeito, de solidariedade, de empatia. Porque a gente tem que criar homens melhores. Eu não imaginei que seria da maneira que está sendo. O quão maravilhoso realmente é você ter um filho e você ser pai, ser responsável pela educação e pela criação de uma pessoa. O Luca me transforma numa pessoa melhor todos os dias", declara.

Passado pouco mais de um ano da chegada de Luca, Jarbas conta que tem se enxergado como um novo homem, agora virou pai. Para ele, tem ficado claro o quanto todas as decisões de sua vida são pensando no futuro de seu filho. "A hora que você vira pai, que você realiza, que você vê aquele bebê na sua frente, é como se você saísse da frente da sua vida e você colocasse seu filho. Você sai do meio do furacão e você começa a trabalhar por ele, levantar por ele, fazer tudo por ele", analisa ele que completa: "Está sendo uma experiência única, maravilhosa. A coisa mais feliz da minha vida. Eu sempre falei, eu nasci pra ser ator, mas na verdade eu nasci pra ser pai dele”.

