Claudia Raia encanta ao mostrar os filhos mais velhos com o caçula

Em sua mansão, Claudia Raia encanta ao mostrar o três filhos reunidos e curtindo o final de semana; o caçula roubou a cena interagindo com os irmãos

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar um momento de sua intimidade com a família. Neste domingo, 28, a famosa ficou em sua mansão em Bragança Paulista, em São Paulo, e teve a oportunidade de ter os três filhos reunidos no momento.

Os mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, do casamento vivido com o ator Edson Celulari, apareceram brincando com o caçulinha, Luca, do relacionamento atual da mãe com Jarbas Homem de Mello. O trio logo chamou a atenção com tanto amor e o pequeno roubou a cena ao aparecer engatinhando.

"Dia de muito amor e preguicinha", exibiu a famosa os registros de seus herdeiros em sua casa. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Que fofos", babaram os fãs. "Tão lindos", elogiaram outros.

É bom lembrar que Sophia Raia mora em Nova York, nos EUA, para cursar a faculdade. Tempos atrás, a atriz a visitou e deixou escapar como é a cozinha do local onde a jovem vive.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Filha de Claudia Raia revela verdadeiro motivo de se manter longe dos holofotes

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia vive uma vida um pouco diferente dos pais famosos. Muito discreta, a jovem de 21 anos raramente é vista nos holofotes e busca fugir da curiosidade do público em relação a sua vida pessoal.

Atualmente, ela possui um perfil fechado no Instagram e conta com pouco mais de 3 mil seguidores. "Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou Sophia em entrevista à revista Quem.

A decisão de se manter afastada da mídia, no entanto, pode mudar ao longo dos anos. Ela, que estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos, revelou que existe a possibilidade de, um dia, tornar pública sua página na rede social. Saiba mais!