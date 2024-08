Iza celebra presente especial que ganhou para a filha, Nala

Grávida da primeira filha, Iza não escondeu a felicidade ao ganhar presente para Nala e brincou: "Tem uma roupa do Vasco para cada dia"

Na reta final da gravidez de Nala, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Yuri Lima, Iza não conteve a alegria ao ser presenteada com um acessório especial para a filha. Na última quarta-feira, 21, a famosa foi a atração musical do aniversário de 126 anos do Clube de Regata Vasco da Gama e recebeu um boné do time na cor rosa.

"Ai, que lindo. Essa criança... Graças a Deus meus amigos são vascaínos também, então a Nala tem uma roupa do Vasco para cada dia", brincou a cantora, que também compartilhou um registro conversando com Gabi Melim nos Stories do Instagram.

"Eu estou muito feliz, gente", confessou Iza, que ainda falou sobre o significado do filme que inspirou o nome da pequena, O Rei Leão. "Foi o primeiro filme que vi no cinema", compartilhou.

Vale lembrar que Iza passou por um momento desafiador em sua vida durante a gravidez. Ela acusou o ex-namorado de traí-la com outra mulher. Então, ela rompeu o namoro por meio de um vídeo nas redes sociais e comoveu o Brasil com sua declaração.

“Não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então, preciso agora de sossego, de tranquilidade. Isso é tudo que eu vou falar sobre isso”, afirmou ela.

Grávida, Iza exibe o barrigão durante evento no Rio de Janeiro

A cantora Iza roubou a cena ao marcar presença em um evento no Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, 21. A estrela foi a atração musical do aniversário de 126 anos do Clube de Regata Vasco da Gama e exibiu toda a sua beleza no palco.

Inclusive, Iza usou um look que destacou a sua barriga de grávida. Ela espera o nascimento da primeira filha, Nala, fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Durante o evento, a estrela exibiu o seu barrigão de vários ângulos e celebrou o momento especial. Confira!