Mais um bebê a caminho? Isa Scherer deixou os fãs curiosos ao sugerir aumento da família em nova postagem nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 15, Isa Scherer agitou as redes sociais ao compartilhar um registro especial ao lado do marido, Rodrigo Calazans, e dos filhos gêmeos, Mel e Bento, de dois anos. Em seu perfil oficial no Instagram, a chef de cozinha encantou os seguidores ao exibir uma sequência de fotos que formam uma linha do tempo.

Nos cliques, feitos no mesmo local e com poses e estilos semelhantes, Isa e Rodrigo aparecem primeiro sozinhos, depois com os gêmeos ainda bebês, e, por fim, em um retrato mais recente da família. "Imagina mais um? Dois?", questionou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram curiosos com a declaração e encheram a família de elogios. "Isso é um anúncio de gravidez Isabella?", questionou uma seguidora. "Façam isso ate os 18 anos deles eu imploro", pediu outra. "Cada vez mais perfeitos", declarou mais uma.

Isa Scherer relata perrengues após voltar de viagem

Em suas redes sociais, Isa Scherer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, a famosa curtiu uma viagem de férias com a família. E ao retornar para São Paulo, a digital influencer passou uma série de perrengues.

Em seu Instagram Stories, Isa contou que quase levou um golpe ao pedir um delivery de comida. "Gente, muitas novidades. Começando com um quase golpe de entrega de comida. Chegamos aqui, pedi uma salada. Nada de chegar. Saiu para entrega há um tempão, nada. Vi que o entregador estava em outro lugar, falei 'moço, acho que você está no endereço errado'. Recebi uma notificação, meu pedido foi cancelado, foi reembolsado, tudo certo. Eu estava morrendo de fome, só queria comer e dormir. O entregador sumiu e depois de uns dez minutos chegou o entregador aqui em casa e fala 'a gente veio fazer a entrega do restaurante porque o entregador desapareceu com o seu pedido e a gente veio entregar'. Aí o Rodrigo desceu e falaram 'para receber, como vocês foram reembolsados, precisam fazer o pagamento'. O Rodrigo achou estranho e pediu para ver a notinha. Na hora, o cara dobrou a notinha, tentou disfarçar", disse ela.

Em seguida, ela contou que o marido Rodrigo Calazans disse que iria subir para averiguar a situação e apenas optou por não receber o pedido.

Além disso, o casal enfrentou um outro perrengue envolvendo o carro. "A gente voltou de avião e tem um motorista que faz sempre esse rolê de trazer o nosso carro. O carro pifou no meio da estrada, a gente teve que chamar um guincho. Depois de um tempão resolvendo isso, achei que estava tudo bem. Aí acordo com o Rodrigo me chamando porque o guincho tinha desaparecido. Depois deu tudo certo, a gente descobriu que o motorista estava com sono, deu uma cochilada e depois chegou aqui em casa", contou.

