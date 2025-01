Lexa se encanta com bebê em avião: 'Linda demais'

Em suas redes sociais, Lexa mostrou que se encantou com uma bebê no avião. A cantora fez questão de pegar a pequena no colo

Em suas redes sociais, Lexa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. A cantora está radiante à espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna.

Nesta quarta-feira, 15, a artista se encantou ao encontrar uma bebê no avião e se surpreendeu ao saber que a pequena tem o mesmo nome de sua filha.

Em seu Instagram Stories, Lexa publicou uma foto em que aparece com a bebê no colo. "Encontramos uma Sofia no voo que nasceu no mesmo mês previsto para nossa Sofia nascer nesse ano. Coincidência linda demais", disse ela.

Em outro momento, a famosa brincou que não queria devolver a pequena para a mãe. "Ai não quero devolver não, eu vou ter que devolver".

Mudanças no corpo

A cantora Lexa usou as redes sociais na segunda-feira, 13, para compartilhar que que está enfrentando novas mudanças no corpo durante a gravidez. A artista está à espera da primeira filha, que se chamará Sofia, e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna.

Nos stories de seu Instagram, ela apareceu durante uma sessão de fisioterapia em que fazia uma massagem para aliviar o quadril. "Estamos aqui, com a minha guardiã e essa barriga, e ela aqui cuidando. Eu tinha 105, 106 de quadril, estou com 111. Então, está tudo alargando, crescendo, e Lilian me salvando, como sempre", disse Lexa.

Após receber uma mensagem de um seguidor afirmando que a cantora realmente está com o quadril largo, ela respondeu. "Eu estou com 111 de quadril, gente, e eu não tenho silicone não. Engravidei e estou ganhando muito quadril. Considerando que sou uma mulher de 1,60 é muito bumbum. Então fica a barriga crescendo para um lado e o bumbum para outro", brincou ela.

Leia também: Lexa vê o projeto do quarto da filha pela primeira vez