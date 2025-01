Isa Scherer rebate críticas de seguidores após pescaria: 'Hipócrita'

Em suas redes sociais, Isabella Scherer foi criticada após pescar lulas e fez questão de rebater os comentários. Veja o que ela disse!

Em suas redes sociais, Isabella Scherer sempre mostra diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sábado, 11, a digital influencer mostrou em seu Instagram Stories que foi pescar algumas lulas e conseguiu pegar oito animais.

A famosa foi bastante criticada e fez questão de rebater os comentários. "Vamos deixar de ser hipócrita, galera? Posto receita de lula, ninguém fala nada. Posto comendo lula em restaurante, ninguém fala nada. Vocês acham que as carnes nascem em um pacote de plástico no mercado? Além de tudo, pesca em vara é a mais correta tanto para os animais quanto para o meio ambiente", começou ela.

Em seguida, Isa afirmou que a pesca com vara é melhor para o meio ambiente. "O problema mesmo são as redes de pesca imensas que grandes navios jogam. Pode ter certeza que você está prejudicando muito mais o meio ambiente comprando peixe no mercado do que comprando de pescador. Mas ver em uma prateleira um pedaço de carne que nem parece um animal é mais fácil, né? Não incomoda ninguém", finalizou.

Susto

A influenciadora digital e ex-MasterChef Brasil Isabella Scherer usou as redes sociais para compartilhar um acontecimento bastante inusitado envolvendo a obra de sua nova mansão. Em seus stories no Instagram, ela revelou que foi surpreendida ao descobrir que encontraram um cachorro enterrado em determinado local do terreno.

Ao lado do marido, Rodrigo Calazans, Isa explicou melhor o susto. "Gente, tinha um cachorro enterrado aqui. Tinham umas plantas e árvores, fomos refazer esse piso e encontraram os restos de um cachorrinho. Estava abençoando a casa", declarou ela.

Em seguida, a influenciadora contou que precisaram retirar os restos mortais do animal, que estava em um canteiro, devido a reforma. "A gente tirou o cachorro porque estamos refazendo todo o contrapiso. Lá não tem grama e nem terra, o cachorro estava em um canteiro e nós tivemos que tirar, não tinha o que fazer", disse ela.

"Não sei nem se o antigo proprietário sabia.Eu contei porque foi total surpresa, justamente por não ser um local com grama. Até porque, o meu cachorro está enterrado na casa dos meus pais perto de uma árvore", concluiu Isa Scherer.

