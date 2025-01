Após casamento do filho, mãe de Nicolas Prattes faz viagem em família

A atriz Giselle De Prattes compartilha, nesta quarta-feira, 15, uma série de registros sobre a viagem em família pelo Peru e pela Colômbia

Nesta quarta-feira, 15, a atriz Giselle De Prattes, de 44 anos, publicou uma série de registros em seu perfil no Instagram sobre a viagem com a família pelo Peru e pela Colômbia. O passeio acontece após o casamento do filho, o ator Nicolas Prattes, com a apresentadora Sabrina Sato, na última sexta-feira, 10.

Nas imagens em questão, a matriarca aparece posando sozinha pelos cenários paradisíacos dos destinos, e também, ao lado do marido, Edson Bregolato, e da filha, Maria Fernanda.

"Carrossel entre o Peru e a Colômbia. Registrando momentos", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, a série de registros publicados por Giselle em seu perfil no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

O preço do vestido de Giselle De Prattes no casamento do filho

A atriz Giselle De Prattes optou por um vestido deslumbrante para fazer jus ao convite do filho: comparecer ao casamento do primogênito, Nicolas Prattes, com a apresentadora Sabrina Sato, que aconteceu na última sexta-feira, 10. A cerimônia religosa aconteceu em uma fazenda no interior de São Paulo e contou o romantismo em cada detalhe. Inclusive, a sogra de Sato usou um vestido estonteante.

Para o look de mãe do noivo, Giselle optou por um vestido lilás da marca Maria Lucia Hohan, que é de uma estilista romena. O modelo de festa contou com drapeados em todo o comprimento e decote ombro a ombro, além de deixar a cinturinha marcada. Confira detalhes!

Leia também: Mãe de Nicolas Prattes arranca elogios de Sabrina Sato em foto: ‘Sogra tão linda’