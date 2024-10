Irmã de Bianca Biancardi resgata fotos com Mavie para aniversário da pequena

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca, postou uma série de fotos com a sobrinha para comemorar aniversário de um ano da pequena neste domingo, 06

Na manhã desta segunda-feira, 07, a irmã de Bruna Biancardi, Bianca, apareceu nas suas redes sociais para abrir um álbum de fotos com a sua sobrinha, Mavie, para comemorar o seu aniversário de um ano de idade da filha de Neymar Jr., celebrado no último domingo, 06.

A empresária compartilhou os registros no seu perfil do Instagram. Neles, é possível ver momentos da gravidez da influenciadora, o parto da menina, primeiros dias com a bebê, passeios com ela e momentos de intimidade. Na legenda, escreveu: "1 ano com Mavie".

Nos comentários, os seguidores da empresária elogiaram a dupla: “Tia bi! Parabéns pela tia incrível que você é pra mavie! Viva mavie”, escreveu uma, “Existe titia mais perfeita para a Maviezinha que essa gente? Claro que não. Maviezinha você tem muita sorte”, disse outro, “Que venham mais inúmeros cheio de saúde e alegria!”, comentou um terceiro.

Veja o post:

Mavie vai ter duas festas de aniversário; descubra detalhes!

Vale ressaltar que a pequena terá duas celebrações, uma na Arábia, que aconteceu neste domingo, 06, ao lado da família e de amigos próximos, que foram até a Arábia Saudita para passar o dia tão especial ao lado da aniversariante, e outra no Brasil, em novembro.

O resort escolhido por Biancardi e Neymar é o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho, em uma região que é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". O casal já viajou com a filha para esse hotel em maio deste ano, e mostrou um pouco do lugar nas redes sociais.

Na sexta-feira, 04, Bruna falou sobre o resort. "Chegamos no paraíso. Sério! Viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas, agora, viemos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o dia dela, o ano dela", contou.