Hailey Bieber revela que não é próxima de sua família

Em recente entrevista, Hailey Bieber abriu o jogo sobre a relação com sua família famosa e revelou que não tem proximidade com os parentes

Hailey Bieber veio de uma família bem famosa, mas ao que parece a modelo não tem tanta proximidade com o pai Stephen Baldwin, o tio Alec Baldwin e a irmã Alaia Baldwin. Em uma entrevista para a W Magazine, a estrela abriu o jogo sobre a relação com a família.

“Não sou muito próxima da minha família neste momento da minha vida porque sinto que sou muito independente. Sou meu próprio indivíduo agora, e construí minha própria família. Mas quando olho para minha infância e como cresci, tenho memórias muito queridas e lindas”, disse ela, que está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com Justin Bieber.

Apesar da família de artistas, Hailey afirmou que teve uma infância normal, na medida do possível. “Obviamente, venho da família de onde venho e sempre reconheci que era diferente”, afirmou. Sobre a mãe, que é brasileira, Hailey não fez comentários.

Como Hailey conseguiu esconder a gravidez?

Justin Bieber e Hailey Bieber esperam ansiosamente o nascimento do primeiro filho. Os fãs do casal demoraram um pouco para descobrir o novidade, já que a modelo optou por esconder a gravidez durante os seis primeiros meses.

Em entrevista à W Magazine, Hailey contou como conseguiu esconder a gestação por tanto tempo. "Honestamente, eu fui capaz de manter isso em segredo porque fiquei sem barriga por um longo tempo. Eu não tinha barriga, realmente, até os seis meses de gravidez, que foi quando eu anunciei. Eu era capaz de usar jaquetas grandes e essas coisas", disse ela.

A famosa contou que preferiu viver o início da gestação de uma forma mais tranquila, mas sabia que uma hora teria que contar a novidade. "Eu provavelmente poderia ter escondido até o fim. Mas eu não gostei do estresse de não poder aproveitar minha gravidez por aí. Eu senti como se estivesse escondendo esse grande segredo e isso não me fez sentir bem. Eu queria a liberdade de sair e viver minha vida", explicou.