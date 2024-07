Grazie Schmitt escolhe nome diferente para o filho caçula

Poucos dias após o nascimento do terceiro filho, a atriz e ex-Paquita Grazie Schmitt revela qual é o nome que escolheu para o bebê

A atriz e ex-Paquita Grazie Schmitt já é mãe de três crianças! Poucos dias depois de anunciar o nascimento do terceiro filho, ela revelou qual é o nome do bebê.

Em um post no Instagram, a estrela contou que escolheu o nome de Guel para o caçula da família . “Guel Schmitt Leal de Melo. Cheio de vida. Cheio de paz. Nome forte que carrega nele uma semente gigante de um futuro lindo”, disse ela, que também é mãe das meninas Constance e Chloé.

Ainda no post, Grazie mostrou fotos com os três filhos na maternidade e falou sobre a alegria de ter mais um herdeiro. "Nome forte que carrega nele uma semente gigante de um futuro lindo. Filhão, te amamos muito. Você veio para encher a nossa casa de ainda mais alegria e força. Tuas manas te amam, os teus pais te amam, os teus avós te amam, teus tios te amam e temos a certeza que Deus te ama muito!! A responsa aumentou pro lado de cá, mas que privilégio sermos confiados da tarefa mais nobre que existe: criarmos filhos. Vamos com tudo!!", afirmou.

O nascimento do filho de Grazie Schmitt

A atriz e ex-Paquita Grazie Schmitt já é mãe pela terceira vez! Neste domingo, 14, ela anunciou que deu à luz um menino, fruto do casamento com o ator e diretor Paulo Leal, em um parto normal e rápido.

