Grávida pela segunda vez, Sthefany Brito impressiona ao exibir o barrigão

A atriz Sthefany Brito postou uma sequência de cliques exibindo o barrigão de grávida ao posar com o filho mais velho, Enrico

Sthefany Brito impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu barrigão de grávida. A atriz, que já é mãe de Antonio Enrico, de três anos, está à espera de seu segundo bebê, que se chamará Vicenzo.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou alguns cliques em que aparece de biquíni, fazendo pose em frente ao espelho, e deixando o barrigão em destaque. Assim que começou a registrar a barriga, o primogênito logo apareceu e acabou roubando a cena ao posar com a mamãe e o irmãozinho.

"Parei pra tirar uma foto da barriga e o meu fotógrafo preferido dessa vida apareceu… A última foto é a melhor de todas!", escreveu a artista, citando a foto que Enrico fez do próprio pé. Sthefany, vale lembrar, é casada com o empresário Igor Raschkovsky.

Alguns dias atrás, Sthefany dividiu um momento encantador ao comemorar 30 semanas de gestação. A atriz mostrou o primogênito fazendo carinho em seu rosto e na sua barriga. "30 semanas que o maior amor do mundo se multiplicou! #myboys", escreveu ela na ocasião.

Sthefany Brito mostra detalhe da decoração do quarto do filho caçula

Na última quinta-feira, 11, Sthefany Brito usou as redes sociais para mostrar um detalhe do quarto do filho caçula, que se chamará Vicenzo. O cômodo ainda não está finalizado, mas a atriz decidiu dar um spoiler da decoração do quartinho do bebê. Através dos Stories do Instagram, a mamãe mostrou que o papel de parede está cheio de cachorrinhos, ossinhos, patinhas e outros objetos relacionados com o mundo pet.

"Gente, vocês não têm um pingo de noção. Eu estou no quarto do Vicenzo e já posso dizer que é um quarto porque antes era um nada. Gente, não está acabado, então não dá para mostrar do jeito que está, mas vocês não estão entendendo, eu estou com vontade de chorar... Vão ter fotos lindas, vídeo, eu vou mostrar absolutamente tudo, mas pelo amor de Deus, vocês precisam ver isso. Morri, morri de amor, não dá. A coisa mais linda desse planeta", disse ela. Confira!