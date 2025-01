Que amor! À espera do primeiro bebê, a cantora Manu Gavassi encantou os seguidores ao exibir registro de sua barriguinha de grávida

Alerta fofura! Nesta quinta-feira, 30, Manu Gavassi agitou as redes sociais ao compartilhar um novo registro. Grávida de sete meses de seu primeiro filho com o modelo Jullio Reis, a cantora exibiu a barriguinha e se derreteu pelo bebê, que ainda não teve o sexo revelado.

"Minha companhia favorita esse verão…", escreveu Manu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados. "Que barriga linda", disse uma seguidora. "Tão linda!", elogiou outra. "Companhia favorita desse verão e de uma vida toda pela frente, amamos tanto vocês!!!", declarou mais uma, fazendo referência à legenda da postagem.

Manu Gavassi comemora aniversário com festa intimista

Manu Gavassi usou as redes sociais no último dia 9 para mostrar como foi a comemoração de seu aniversário. A atriz, cantora e ex-participante do BBB 20 completou 32 anos no último dia 4 e comemorou a data especial com uma festa intimista ao lado de sua família.

Ao compartilhar os detalhes da celebração em seu perfil oficial no Instagram, Manu encantou ao deixar à mostra seu barrigão de grávida. Ela está no sétimo mês de gestação de seu primeiro filho com o noivo, Jullio Reis. Além disso, ela também falou sobre a fase que está vivendo.

"Dia 4 de janeiro, eu fiz 32 anos, grávida de 7 meses junto com o amor da minha vida Jullio Reis, cantando no videoke que ele alugou pra realizar meu pedido de aniversário e que foi sucesso absoluto, cercada de amor, de parte das nossas famílias, de verde, de piscininha, de bolo delicioso presente da Catarina Gavassi, sem nenhuma nóia na cabeça, curada da pressa que eu sempre tive, do desconforto que inícios de ano me causavam, me sentindo viva, me sentindo grata, me sentindo linda, me sentindo otimista, me sentindo adorável", começou.

Manu completou o texto expressando sua gratidão por mais um ano de vida e pelas mensagens de carinho que recebeu. "Estar viva é um barato. Feliz vida pra mim e pra vocês nesse início de ano. Que doideira já começar sabendo que vai ser INESQUECÍVEL. Ps: Obrigada pelas mensagens carinhosas que não respondi porque estava longe do celular! Mas senti verdadeiramente todo o amor", finalizou. Veja as fotos!

