Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães tem treino especial recuperar forma após dar à luz

Em entrevista à CARAS Brasil, personal de Jade Magalhães revela treino especial de gestante da noiva de Luan Santana

Jade Magalhães (31) está grávida de quase cinco meses de Luan Santana (33), com quem reatou relacionamento em fevereiro deste ano após quatro anos separados. Para concluir a gestação com saúde e disposição, a modelo segue uma rotina inyensa de cuidados com o corpo.

Com a barriguinha da primeira gestação ficando cada vez mais em evidência, a influenciadora digital manteve os treinos na academia e segue um plano exclusivo para ela reconquistar a boa forma de forma mais rápida após dar à luz ao bebê, que ainda não teve sexo revelado.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Ruiz, personal trainer da estrela, revela que a noiva do cantor sertanejo pediu um treino adaptado,. O objetivo da famosa também é ter uma boa qualidade muscular no corpo, além da pele da barriga.

"Jade treina comigo há 4 anos. O foco agora dela grávida é manter o treinamento e adaptando exercícios pra ter uma boa qualidade muscular na gravidez", conta o educador físico às vésperas da do dia em que é celebrado os profissionais da área.

Ruiz também revela a frequência com que Magalhães vai à academia. Determinada quando o assunto é boa forma, ela tem acompanhamento profissional de acordo com o mínimo recomendado. "Ela treina comigo 3 vezes na semana. E ela gosta de musculação em geral, luta e funcional", entrega.

Qual é o nome do bebê de Jade Magalhães e Luan Santana?

O casal do mundo sertanejo ainda não escolheu o nome do bebê e nem revelou o sexo publicamente. A modelo segue uma intença rotina de cuidados médicos para passar por uma gestação tranquila, o que inclui exames de rotina.

A assessoria de imprensa do intérprete de Meteóro divulgou uma nota à imprensa em que deixa entendido que os dois buscam um nome com significado que os represente.

"O nome dele (Luan) significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela [Jade] é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", diz o comunicado.

VEJA PUBLICAÇÃO DE JADE MAGALHÃES: