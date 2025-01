Grávida, Brunna Gonçalves se surpreende com evolução da barriga: 'Parece que engoli uma jaca'

A dançarina Brunna Gonçalves está grávida de sua primeira filha, Zuri, que é fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves está cada dia mais radiante desde que descobriu que está grávida de sua primeira filha, Zuri, que é fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla. Nesta terça-feira, 28, ela compartilhou um novo registro da barriguinha e se surpreendeu ao notar o tamanho.

No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela apareceu com roupa de ginástica e falou sobre a dificuldade de malhar. "Já fui para a academia, já voltei. Fiz um treininho bem safado de perna, mas fiz. Mais tarde vou fazer um cardio e é isso. Olha isso, parece que eu engoli uma jaca. Tá difícil treinar com esse barrigão, imagina quando crescer mais, misericórdia".

Brunna Gonçalves mostra barriga (Reprodução/Instagram)

Brunna Gonçalves dança na Disney

Vale lembrar que Brunna está nos Estados Unidos para fazer o enxoval de sua primeira filha. Nesta segunda-feira, 27, a famosa aproveitou o tempo livre para curtir o parque Magic Kingdom, do Walt Disney World, localizado em Orlando, nos Estados Unidos.

Em sua conta no Instagram, Brunna publicou um vídeo em que aparece dançando a música Sua Preferida. Na publicação, ela surgiu com uma blusa levantada e uma calça de moletom, fazendo questão de exibir a barriguinha da gestação.

"As preferidas da mamãe Lud", escreveu ela na legenda da publicação, que divertiu os internautas. "A Zuri: valha minha nossa senhora que terremoto é esse aqui dentro", brincou uma seguidora. "Zuri ja vai nascer dançando com as mamães", disse outra. "A grávida mais linda do mundo", elogiou uma terceira.

Recentemente, no BBB 25, Ludmilla surpreendeu ao contar aos participantes e ao público que a bebê se chamará Zuri . Juntas desde 2019, as duas anunciaram publicamente a primeira gestação em novembro de 2024 e, em dezembro, revelaram que estão esperando uma menina.

