Grávida, Graciele Lacerda fala de mudanças no corpo: 'Aproveitando roupas que ainda servem'

A influenciadora Graciele Lacerda está à espera do primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo e falou das alterações no corpo

Graciele Lacerda compartilhou com seguidores um breve relato sobre as mudanças que ocorreram no corpo desde o anúncio da gravidez, fruto do relacionamento de anos com Zezé Di Camargo, nesta terça-feira (20). A esposa do sertanejo, que é mãe de primeira viagem, contou surpresa que a barriga cresceu bastante nos últimos tempos.

"Aproveitando as roupas que ainda me servem! Nos últimos dez dias, minha barriga deu uma 'espichada', então, acredito que já, já, terei que comprar novos looks. Na verdade comprei uns mais 'larguinhos' porém, me senti uma verdadeira 'marmota'. Até compartilhei nos meus stories! Quem ai viu?", escreveu a influenciadora na publicação.

Nas imagens compartilhadas junto do relato, Graciele mostrou um dos look que ainda servem nela. Para comparecer em um evento, a nova mamãe apostou em um vestido curtinho na cor bege, com muitas franjas e brilhos. Além do vestuário, ela investiu em uma maquiagem impactante com batom vermelho e brincos desconstruídos.

Nos comentários da publicação, admiradores dela se derreteram: "Essa mamãe está cada vez mais linda", escreveu uma seguidora de Graciele. "Daqui a pouco vai ter que investir em uns lookinhos de gestante, mas vai continuar linda como sempre", pontuou a outra. "Se prepara porque você vai usar todos (os looks larguinhos) e ainda ficará colado! Eu estou explodindo e precisei usar as roupas do meu namorado. Estou louca para ver você também com um barrigão", comentou uma fã de Graciele que também será mãe em breve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele revela jornada até gravidez bem-sucedida

Com o passar do anos de relacionamento com Zezé, Graciele e o cantor passaram por um tratamento intenso e com falhas ao longo do caminho na tentiva de gerar um filho. O casal optou pela fertilização in vitro (FIV) e precisou de um bom tempo para que finalmente pudessem anunciar o aumento na família Camargo.

"Passei por muitas tentativas e situações e, enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio. Às vezes, colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então, foi um sofrimento para mim, não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa",contou Graciele aos fãs.