Graciele Lacerda vibra com empolgação de Zezé para chá revelação: 'Mais que eu'

Menino ou menina? Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele relatou que o cantor está bastante empolgado para o chá revelação do herdeiro

À espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda está contando os minutos para finalmente descobrir o sexo do bebê! O casal está finalizando os últimos preparativos para o chá revelação, que acontecerá no próximo domingo, 25.

Em uma conversa descontraída com os seguidores na noite de quinta-feira, 22, Graciele revelou que Zezé está bastante empolgado com o evento familiar. Apesar de também estar bem ansiosa, ela se mostrou surpresa com o grande entusiasmo do companheiro, uma vez que o artista não é muito chegado a festas.

"Zezé está muito mais empolgado do que eu. Ele fica falando 'nossa, vai ser muito legal, né?!'. Ele está se divertindo. Eu achava que ele não ia se empolgar porque é totalmente avesso a festa, não gosta", iniciou a influenciadora.

"Mas, para essa, ele está tão empolgado que estou até achando estranho. As pessoas me contam que o Zezé está animado. Vai ser muito especial, as pessoas que estiverem lá com a gente, serão pessoas que vivenciarão um momento muito lindo que estamos vivendo, um novo momento na nossa vida. Vai ser um dia muito abençoado", completou Graciele Lacerda.

Vale lembrar que o chá revelação do primeiro filho do casal será intimista e contará somente com a presença de familiares e amigos bem próximos. Recentemente, ao contar a data exata do evento, a noiva de Zezé Di Camargo disse que pretende compartilhar com os seguidores o momento em que todos descobrirão o sexo do bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra ultrassom do bebê

Desde que anunciou que está à espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda tem compartilhado todos os momentos desta fase especial.

Nesta quarta-feira, 21, a famosa foi a um exame de rotina e fez questão de mostrar em seu Instagram Stories uma foto do ultrassom do bebê. "Baby Camargo-Lacerda está bem, graças a Deus. Vamos seguindo", escreveu ela.

Além disso, Graciele já acha que o baby será parecido com o papai. "Ele está sorrindo! Tem uma expressão de que está sorrindo. Parece que ele está bicudo. Estou achando que tem a boca do Zezé", contou a mamãe coruja; confira mais detalhes!