Grávida, Graciele Lacerda exibe primeira imagem ultrassom do filho

À espera do primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda encantou os seguidores com a primeira imagem do bebê, feita no exame de ultrassom

Graciele Lacerda encantou seguidores ao mostrar o primeiro registro do filho, feito através do exame de ultrassom, nesta quarta-feira (31). A influenciadora, que está à espera do primeiro bebê com Zezé Di Camargo, também atualizou seguidores sobre a nova etapa da gestação e sobre o estado de saúde.

"Hoje fomos ver o nosso pacotinho de amor. Estou com 16 semanas e três dias e completo 4 meses no dia 12/08! Está tudo bem, graças a Deus! Obs: será que já tem um furinho no queixo", escreveu a influenciadora na publicação no Instagram.

Nas imagens, a mãe de primeira viagem registrou o momento em que ela e o marido viram o bebê, o rostinho dele e o profissional que acompanha a gestação dela, Felipe Lazar.

A imagem do pequeno, ainda em desenvolvimento, chamou a atenção de seguidores que se derreteram por ele: "Que emoção eu senti aqui. Imagino a de vocês. Ele vai ter o queixo do Zezé", opinou uma admiradora da influencer."Momento mágico! Ver o desenvolvimento do bebê, escutar o coração. Que Deus os abençoe. Muita saúde para o bebê mais esperado", escreveu a outra. "Acho que tem o furinho no queixo. Puxou o papai", concordou uma fã do cantor com Graciele.

Graciele e Zezé fazem tratamento para gravidez

Aberta Às duvidas dos seguidores sobre a gestação, Graciele falou sobre o longo processo para que a gravidez tivesse êxito. Segundo a influenciadora, ela e o marido realizaram uma fertilização in vitro para gerarem o bebê.

A esposa de Zezé tentou por diversas vezes a gestação, o que causou abortos e quase a perda do útero: "Eu corria o risco de ter uma hemorragia e de perder meu útero. Já nas outras três que deram positivo, duas deram 'baixo positivo', se desenvolveram devagar, foi até o coração, mas não tinha (batimentos)", explicou ela.