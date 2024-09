Graciele Lacerda prepara quarto da filha com Zezé Di Camargo: “Tudo decidido”

Clara vem aí! Graciele Lacerda inicia preparativos do quarto da filha e revela que já decidiu tudo sozinha, sem Zezé Di Camargo

Agora que Graciele Lacerda descobriu que está esperando uma menina, que se chamará Clara, ela deu início aos preparativos para o quarto da filha. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que tomou a dianteira no projeto e já comprou quase todos os itens do quartinho de sua primeira herdeira com Zezé Di Camargo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Graciele explicou que o marido estava viajando a trabalho e, por isso, não pôde participar do planejamento do quartinho da herdeira. Aproveitando o tempo livre, a influenciadora visitou algumas lojas com a ajuda de um amigo e acabou escolhendo quase todos os itens para o quarto da menina em apenas um dia.

“Mergulhando em um novo mundo”, Graciele se derreteu durante as compras e contou que tomou um verdadeiro banho de loja: “Estou chocada, eu tenho que escolher até os puxadores, os tecidos, as cores dos móveis. Nessa brincadeira eu decidi o quarto da Clara todo. Já está tudo decidido, nem estou acreditando”, ela contou.

No caminho de volta para casa, a influenciadora digital compartilhou detalhes do dia de compras: “Eu escolhi o quarto da Clara todinho: berço, cama, cômoda, trocador, poltrona de amamentar, tecidos e cortinas", disse a influenciadora, que encomendou quase todos os móveis. Agora, eles passarão por uma prévia em um projeto digital antes de serem produzidos.

Vale lembrar que Graciele e Zezé decidiram adaptar um antigo quarto de hóspedes para receber a filha em sua mansão: "Eu nunca mostrei o quarto de hóspedes, porque aqui em casa não tem, esse quartinho aqui é o quarto do bebê, aí enquanto não tem babies eu vou arrumar ele pra minha mãe", a influenciadora digital ao exibiu a suíte antes da gravidez.

Graciele Lacerda fala sobre sua alimentação na gravidez

Graciele Lacerda está à espera de sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, que se chamará Clara, e tem dividido vários momentos dessa nova fase de sua vida com seus seguidores das redes sociais. A influenciadora digital sempre cuidou bastante de seu corpo e durante a gestação tem mantido os cuidados com a alimentação.

No Instagram, ela publicou um vídeo mostrando tudo que comeu ao longo de um dia, deixando claro que sempre prioriza a qualidade. Além disso, Graciele também contou na gravação que não está mais fazendo jejum. "Cada dia é uma alimentação diferente. Eu faço até três refeições e como quando eu tenho fome, não fico beliscando", explicou.