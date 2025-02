Graciele Lacerda mostra filha fantasiada de princesa para segundo mesversário

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda mostrou a filha Clara fantasiada de princesa da Disney para comemorar o segundo mesversário

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 25, a digital influencer pretende fazer uma festa para celebrar os dois meses da filha Clara, fruto do seu relacionamento com Zezé Di Camargo.

A famosa fez questão de mostrar um vídeo em que a pequena aparece vestida como a princesa Mulan, da Disney, revelando o tema da festa.

"Pronta para comemorar meu segundo mêsversário! Com vocês, a nossa princesa Mulan - ou melhor, Clara Mulan", escreveu a mamãe coruja.

O primeiro mesversário de Clara teve como tema Moana, outra famosa princesa da Disney.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Quarto de Clara

Filha caçula de Zezé Di Camargo, a pequena Clara Camargo, de apenas dois meses, ganhou um quarto improvisado na fazenda da família. A mãe da menina, Graciele Lacerda, contou que reservou um dos quartos da propriedade para a herdeira e levou acessórios para deixar o cantinho pronto para receber a bebê.

O quarto recebeu um berço desmontável, que já foi usado pela sobrinha de Graciele e pela neta de Zezé ao longo dos anos. Além disso, ela colocou um móbile de ursinhos no berço para deixar a bebê tranquila durante a noite.

O local também conta com uma área reservada para a higiene, com trocador e kit de limpeza enfeitado. A mamãe também limpou uma área do guarda-roupa para organizar os looks da filha.

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

