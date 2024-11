Graciele Lacerda mostra evolução da barriguinha ao longo da gestação

Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar evolução da barriguinha de grávida ao longo do 7 meses de gestação: "Clara crescendo"

Que amor! No último sábado, 23, Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar um registro para lá de especial: ela reuniu fotos que mostram a evolução de sua barriguinha ao longo da gestação. Grávida de sete meses da primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, a influenciadora aguarda, ansiosa, pela chegada de Clara.

"Clara crescendo por aqui!!! #7meses", celebrou Graciele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelas fotos. "Clarinha no forninho", disse uma seguidora. "Clarinha... que Deus abençoe sua vinda a esse mundo, te traga cheia de saúde, porque amor nunca vai faltar para você, princesa", desejou outra. "Está maravilhosa nesta fase de gravidinha também", elogiou mais uma.

Vale lembrar que a gravidez foi anunciada pelo casal em julho, após um longo processo de fertilização in vitro. Clara será a primeira filha de Graciele Lacerda e o quarto herdeiro de Zezé Di Camargo, que já é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo, de seu casamento anterior com Zilu Godoi.

Graciele Lacerda mostra reta final da obra do quarto de sua filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda está contando os dias para a chegada da pequena Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. Enquanto a bebê aguarda a hora certa para nascer, o casal está focado nos preparativos para recebê-la em casa.

Na última quinta-feira, 21, Graciele dividiu com os seguidores novos detalhes do quarto da herdeira, que já está na reta final da reforma. Em seus stories no Instagram, a esposa de Zezé mostrou algumas partes do cômodo como o banheiro e o local onde ficará o berço de Clara.

Bastante alegre, a influenciadora contou que as paredes, assim como a porta do quartinho, contarão com detalhes personalizados. O cômodo, inclusive, será bem aconchegante, com direito a iluminação automatizada.

"Deixa eu mostrar o quartinho da Clara como é que está, já tem automação e aqui são os comandos. Eles fizeram uma automação que dá para diminuir a luz, colocar uma intensidade mais baixinha, alta. O quartinho dela já está todo com carpete, já está pintado. Aqui [na parte de baixo da parede] vai vir um tecido, aqui vai vir uma prateleira, mas tudo já está feito. Ficou lindo, né? Aqui vai vir um painel de madeira que tampa a porta do banheiro", disse ela.

O banheiro da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo também está quase finalizado. O local já conta com revestimentos, torneiras e porta-toalha elétrico. Veja as fotos!