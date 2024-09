Graciele Lacerda cuida de boneca que simula a aparência da filha com Zezé

'Será que a Clara vai ser igual?': Graciele Lacerda mostra boneca que simula como será sua primeira filha com Zezé di Camargo

Na última segunda-feira, 16, Graciele Lacerda surpreendeu ao mostrar que tem uma boneca que simula a aparência de sua futura filha com Zezé di Camargo. Em suas redes sociais, a influenciadora contou que ganhou o brinquedo de presente de Sabrina Sato, há alguns anos, e que ela decidiu resgatar agora que está grávida de Clara.

Nos stories do Instagram, Graciele mostrou que resgatou a boneca e a colocou em uma cestinha. Aproveitando o momento, ela "treinou" um pouco, penteando o cabelo da boneca, tirando a chupeta e até segurando no colo. Em seguida, a influenciadora digital explicou como o brinquedo foi feito e relembrou o presente especial de Sabrina Sato.

"Acho que em 2018, assim que eu e Zezé falamos que a gente queria ter filhos, que estava se programando para começar a fazer o tratamento para ter filhos, a gente fez uma matéria para Sabrina Sato, lá em casa, bem grande e foi bem legal. E aí ela deu para gente de presente uma boneca, daquelas reborn”, Graciele relembrou o momento.

“Aí a Sabrina Sato pegou uma foto minha, uma foto do Zezé e ela deu pra gente essa boneca como seria a nossa filha. Agora eu olhei para ela e lembrei exatamente disso, porque eu vou ter uma filha. Será que a Clara vai ser igual? Nossa, será que tem a ver, gente? Será que vai vir igual?”, a esposa de Zezé se derreteu pelo brinquedo.

“Primeiro que é a coisa mais gostosa do mundo, parece de verdade. Olha essa carinha. Será que tem uma lógica? Vamos dar uma ajeitadinha no cabelinho, tirar a pepeta, ó o furinho [no queixo]. Será que vem? É uma misturinha minha com o Zezé. Olha isso, gente, veja se eu aguento! Que delícia, bebezinho de verdade”, ela brincou.

Por fim, Graciele contou que está ansiosa para a herdeira nascer e descobrir se a pequena parece com a boneca. Vale destacar que a influenciadora digital e o cantor sertanejo anunciaram a gestação da primeira filha em julho deste ano. Pouco depois, eles fizeram um chá revelação, que se transformou em um casamento surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda exibe a barriga de grávida em novo look:

Esperando o nascimento da primeira filha, a influenciadora digital Graciele Lacerda deixou a barriga de fora em novo look. Nesta segunda-feira, 16, ela mostrou que caprichou na escolha do modelito e destacou as novas curvas da gravidez. A esposa de Zezé Di Camargo surgiu com calça jeans soltinha e top brilhante; confira o look!