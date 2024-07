Graciele Lacerda abre o jogo sobre primeira gestação: "Todo dia algo muda"

Grávida, a influenciadora digital Graciele Lacerda abriu o jogo sobre as mudanças em seu corpo no primeiro trimestre de gravidez

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para dividir novos relatos sobre sua gestação. Ela está à espera de seu primeiro filho com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

A influenciadora digital postou uma foto em que aparece exibindo a barriguinha enquanto lê um livro e falou sobre como está se sentindo no primeiro trimestre da gestação. Graciele pontou que além das mudanças de seu corpo, ela tem sentindo muito enjoo, sono e algumas vezes tem preguiça de treinar.

"Esse primeiro trimestre de gravidez está me fazendo sentir o quão mágica é a gestação. São inúmeras mudanças e aprendizados, todo dia algo muda! Seja no meu corpo, ou no meu paladar. Tem dias que sinto muito enjoo e em outros sou tomada pelo sono. Rs!! Até preguiça de malhar eu já senti, imagina, justo eu trocar malhar por cochilar?", contou no começo do texto.

A noiva de Zezé também falou sobre ficar um tempo sozinha durante esse momento. "Tem sido engraçado, me observar e ver essas mudanças. Talvez eu esteja me observado mais, tenho buscado (de forma involuntária) estar sozinha por pequenos períodos, e nesses momentos sempre me pego conversando com Deus ou com minha barriga", acrescentou.

"Esses dias na fazenda serão importantes para “desacelerar”. Hoje pela manhã, fiquei pensando e me questionando, como pode um serzinho tão pequeno já ser tão amado e já trazer tantas novidades em tão pouco tempo?", finalizou.

Confira:

Graciele Lacerda revela que abandonou vício

A influenciadora digital Graciele Lacerda contou que abandonou um vício em sua rotina durante o processo para engravidar. Esperando o nascimento do seu primeiro filho, ela revelou que era viciada em tomar café, mas deixou isso de lado pelo bem do seu bebê e do seu corpo.

"Eu não estou tomando mais café quando acordo, mas hoje me deu vontade, não sei se é porque está friozinho. Mas não estou mais tomando! Antes de eu voltar a tentar engravidar, comecei a parar de tomar cafeína. Comecei a substituir pelo descafeinado. A pessoa aqui é muito, mas muito viciada em café. Eu tomava muito! Isso acabou me ajudando. Quando eu voltei a tentar engravidar e engravidei, eu já estava tranquila com relação ao café [...]", contou ela. Confira o relato completo!