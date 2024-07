Grávida, Graciele Lacerda revela que abandonou vício: ‘Mais controlada’

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda era qual era o seu ‘vício' antes de engravidar e como decidiu abandoná-lo na nova fase de sua vida

A influenciadora digital Graciele Lacerda, que é a noiva de Zezé Di Camargo, contou que abandonou um vício em sua rotina durante o processo para engravidar. Esperando o nascimento do seu primeiro filho, ela revelou que era viciada em tomar café, mas deixou isso de lado pelo bem do seu bebê e do seu corpo.

A estrela confessou que chega a sentir vontade, mas evita ao máximo. "Eu não estou tomando mais café quando acordo, mas hoje me deu vontade, não sei se é porque está friozinho. Mas não estou mais tomando! Antes de eu voltar a tentar engravidar, comecei a parar de tomar cafeína. Comecei a substituir pelo descafeinado. A pessoa aqui é muito, mas muito viciada em café. Eu tomava muito! Isso acabou me ajudando. Quando eu voltei a tentar engravidar e engravidei, eu já estava tranquila com relação ao café", contou ela.

E completou: "Se me der vontade tomo com mais leite. Mas dou prioridade ao descafeinado. Estou muito mais controlada com o café. A quantidade que a gente pode por dia é de 100 ml. Mas tudo o que a gente come influencia. Se eu tomar um pouquinho de café por dia, não vai me atrapalhar, mas o excesso que prejudica. A gente tem que tomar cuidado com tudo. É muito detalhe, a gente fica: 'Posso isso? Não posso isso? É muito difícil. Sou muito medrosa".

Tamanho da barriga de Graciele Lacerda

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou mais uma mudança de seu corpo durante a gestação. Após revelar que terá um bebê com sertanejo, a famosa vem mostrando alguns momentos de sua gravidez e agora falou sobre ter aumentado seu manequim.

Após se arrumar para ir à academia, a influenciadora se gravou em seu closet no triplex onde mora com o sertanejo em Alphaville, em São Paulo, e falou sobre estar usando o top tamamho G. Além disso, a jornalista impressionou ao exibir o tamanho que sua barriga já está.

"Tô aqui me arrumando, pra ir pra academia e o que falei pra vocês ó, essa calça tem um conjunto, ela dá direitinho em mim, o top não cabe mais, aí coloquei esse top que eu comprei G, tamanho G", explicou sobre os seios estarem maiores enquanto a parte de baixo ainda estar servindo.