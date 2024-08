Graciele descreve reação das filhas de Zezé Di Camargo em chá revelação

Graciele Lacerda relembrou a reação de Camilla e Wanessa Camargo, filhas de Zezé, ao descobrirem que teriam mais uma irmãzinha

A influenciadora Graciele Lacerda está radiante desde que descobriu que será mamãe de uma menina! O chá revelação da pequena Clara, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, aconteceu em São Paulo no último fim de semana e contou com a presença de familiares e amigos mais próximos.

Bastante feliz com a chegada da primeira herdeira, Graciele contou que assim como ela e Zezé, toda a família também está ansiosa para conhecer a bebê. Em entrevista à 'Quem', a famosa contou detalhes de como foi o evento especial e intimista.

A esposa do cantor sertanejo ainda recordou a reação das enteadas, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, ao descobrirem que ganharão uma irmãzinha. Além da cantora e da atriz, Zezé também é pai de Igor Camargo. Os três são frutos de seu antigo casamento com Zilu Godói.

"A Camilla falou com o pai que uma criança é sempre bem-vinda e que ela ama crianças. Já a Wanessa ficou muito feliz. Ela estava muito ansiosa para saber o sexo e quando soube ficou muito empolgada e me abraçou. Foi gostoso sentir essa animação dela", declarou Graciele Lacerda.

A mãe da pequena Clara também contou que a maioria das pessoas acreditavam que o casal estaria esperando um menino. "Tinha muita gente torcendo por um menino e falando que eu estava grávida de um. Mas, na verdade, eu sempre sonhei em ter uma menina. Desde criança me imaginava mãe de duas meninas, Clara e Alice", revelou.

"Mas tinha medo de colocar uma expectativa de ser menina e vir menino e eu ficar frustrada. Então, quando as pessoas me falavam sobre o sexo do bebê, eu ficava quieta. No fundo, achava que era um menino. Mas quando vi que era menina, fiquei anestesiada", descreveu Graciele Lacerda.

Zezé Di Camargo organiza casamento surpresa

O cantor Zezé Di Camargo esbanjou romantismo e organizou um casamento surpresa para celebrar sua união com a influenciadora digital Graciele Lacerda. No domingo, 25, os dois reuniram os amigos e familiares para o chá revelação do sexo do primeiro filho juntos. Então, ele aproveitou a festa para se casar!

Logo depois de descobrir que terá mais uma filha, que se chamará Clara, Zezé pediu o microfone e anunciou que iria realizar um casamento surpresa. Ele disse que Graciele não sabia de nada. Então, o artista chamou um padre ao palco e um altar foi montado ali; confira mais detalhes!