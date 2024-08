Wanessa revela sua reação no chá revelação da filha caçula de Zezé di Camargo

Wanessa Camargo compartilha sua reação ao descobrir o sexo da irmã, que é filha caçula de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda

No último domingo, 25, aconteceu o chá revelação do filho caçula e também o casamento do Zezé di Camargo e Graciele Lacerda. Herdeira mais velha do cantor sertanejo, Wanessa Camargo usou as redes sociais para compartilhar reação emocionante ao descobrir o sexo de sua irmãzinha, que é uma menina e se chamará Clara Camargo.

Em seu perfil no Instagram, Wanessa compartilhou um vídeo do momento da revelação. Quando o pó colorido apareceu em tom de rosa, a cantora não conteve a emoção e começou a pular e comemorar ao lado de outros familíares: “É menina!”, disse animada. Na legenda, ela revelou estar ansiosa pela chegada da nova integrante da família: “Clara vem aí”.

Wanessa revela reação no chá revelação da filha de Zezé di Camargo - Reprodução/Instagram

Na sequência, Wanessa foi vista acompanhando o pai até seu casamento e apareceu abraçada com a irmã, Camilla Camargo, durante a cerimônia no altar. Vale lembrar que Zezé pediu o microfone e anunciou que iria realizar um casamento surpresa logo depois de descobrir que teria mais uma filha durante a revelação do sexo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fã Clube Shine It On Wanessa (@shineitonwanessa)

Na ocasião, Zezé disse que Graciele não sabia de nada e a celebração da união era totalmente surpresa. Então, o artista chamou um padre ao palco e um altar foi montado ali. Eles ficaram no palco com a família enquanto recebiam a bênção de um padre e trocaram juras de amor. Muito emocionada, a noiva chorou durante a celebração religiosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda fala sobre se casar em chá revelação:

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. Neste domingo, 25, após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento. Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde contou que ficou duplamente surpresa.

“Aí depois ele vem com essa surpresa, de casamento, que eu não esperava, a princípio eu achei que ele tava brincando, me surpreendeu, muito, muito, muito, porque o Zezé não é de fazer surpresa, foi incrível, muito agradecida a deus pelo dia de hoje, foi tudo muito lindo, muito perfeito", declarou a influenciadora digital.