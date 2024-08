Fiorella dá à luz o segundo filho com Roberto Marinho, diz site

Nesta segunda-feira, 19, nasceu o segundo filho de Fiorella Mattheis e o herdeiro do Grupo Globo, Roberto Marinho, diz site

Nesta segunda-feira, 19, a atriz Fiorella Mattheis deu à luz o segundo filho, José, fruto do casamento com Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo. A informação foi confirmada à Glamour Brasil pela mãe da artista, Sandra Mattheis.

"Nasceu e mamãe e neném estão super bem", disse ela ao veículo. Os rumores do nascimento do pequeno tiveram início após Fiorella publicar uma sequência de publicações enigmáticas nos Stories do Instagram. A loira compartilhou a foto de um cisne com filhotes e uma estátua jorrando água pelos seios.

Confira:

Vale mencionar que Fiorella e Roberto já são pais de um menino, chamado Roberto. O pequeno nasceu no início de 2023. No início de 2024, eles revelaram a chegada de mais um herdeiro.

Inclusive, Fiorella e Roberto nunca mostraram o rostinho do primogênito e devem repetir a decisão após o nascimento do filho caçula: “Obrigada pelo carinho! A gente escolheu criar ele off-line… mantendo a privacidade e deixando que ele faça suas escolhas no futuro. Tenho certeza que vocês me entendem", a modelo falou sobre sua escolha nas redes sociais.

Fiorella Mattheis mostrou preparativos luxuosos para nascimento do filho recentemente

No último dia 6, a modelo e empresária Fiorella Mattheis usou as redes sociais para mostrar os preparativos da recepção luxuosa para o nascimento de seu segundo filho, José Roberto. Discreta, ela mostrou detalhes dos preparativos para chegada do bebê, fruto de seu casamento com Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo.

Em seu perfil no Instagram, Fiorella, que geralmente mantém detalhes de sua vida pessoal fora dos holofotes, revelou os preparativos para a recepção na maternidade do menino. Ela compartilhou fotos da identidade visual criada para o futuro recém-nascido, com estampas personalizadas em azul escuro, incluindo balões e aviõezinhos: "Apaixonada pelos minímos detalhes da maternidade".

Além da estampa exclusiva para o herdeiro, Fiorella também mostrou que a recepção contará com caixinhas personalizadas com os mesmos desenhos e um laço vermelho luxuoso para celebrar a chegada de José Roberto. Veja os detalhes clicando aqui.