Fiorella Mattheis celebra mesversário do segundo filho com Roberto Marinho

Fiorella Mattheis comemora os dois meses do filho caçula com celebração simples e intimista na fazenda com Roberto Marinho

Na última terça-feira, 8, Fiorella Mattheis comemorou os dois meses de vida de seu filho caçula, José Roberto, com uma celebração simples na fazenda com o marido, Roberto Marinho. Em suas redes sociais, a empresária compartilhou o momento especial e mostrou que a cozinheira da família preparou um bolinho para festejar a data.

Discreta sobre sua vida pessoal, Fiorella revelou que seu filho caçula estava completando dois meses de vida. Em seguida, ela compartilhou uma foto do bolinho preparado pela funcionária, que foi decorado com ursinhos e bolinhas para marcar a comemoração: “Esse bolo fofo feito carinhosamente pela nossa cozinheira da fazenda”, escreveu.

Ainda na legenda, a atriz celebrou o momento e revelou novos detalhes sobre a chegada do menino: “2 meses do meu amor, do meu bichinho preguiça, do meu anjo, do meu olho azul, do meu mais novo ainnnnn esse amor que só cresce. Viva meu José Roberto. Que Deus te dê muita saúde meu filho, sempre”, a artista se declarou ao pequeno.

Fiorella Mattheis celebra mesversário do filho com Roberto Marinho

Vale mencionar que Fiorella e Roberto já são pais de um menino, chamado Roberto, que nasceu no início de 2023. No início de 2024, eles revelaram que estavam à espera de mais um herdeiro. Em 8 de agosto de 2024, Fiorella Mattheis deu à luz o segundo filho, José Roberto, fruto do casamento discreto com o herdeiro do Grupo Globo.

