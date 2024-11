Filho de Pamela Domingues, do Mulheres, surge fofíssimo em seu mesversário

Eles cresceu! Filho de Pamela Domingues, do programa Mulheres, dá show de fofura ao surgir fantasiado em seu nono mesversário

O filho de Pamela Domingues, o pequeno Bento, fruto do casamento da apresentadora do Mulheres com Fernando Ferrari, completou nove meses e ganhou uma festinha temática. Como de costume, a comunicadora fez um mesversário para o herdeiro e encantou com os detalhes.

Na sala de seu apartamento em São Paulo, ela montou mesas com decoração do filme O Ursinho Pooh e o bebê roubou a cena ao surgir com a fantasia do personagem. Vestindo o macacão do bichinho e exibindo todo seu charme, Bento fez graça no vídeo e impressionou com seu tamanho.

"9 meses do nosso ursinho. Antes da maternidade eu sabia que o tempo passava, mas eu só consegui materializar essa passagem com o nascimento do Bento. Como é lindo te ver crescer, meu amor! Nós te amamos, cada dia mais", refletiu sobre o crescimento do filho.

Ainda nos últimos meses, a apresentadora do programa Mulheres, da Gazeta, fez um mesversário com o tema do filme Poderoso Chefinho. É bom lembrar que, Pamela Domingues assumiu a atração na TV ao lado de Regiane Tápias após a saída de Regina Volpato.

Pamela Domingues fez casamento com chá revelação

Após um mês do grande marco em sua carreira como apresentadora, assumir o Mulheres, da TV Gazeta, Pamela Domingues se casou com Fernando Ferrari em uma cerimônia muito especial, que contou até com a revelação do sexo de seu bebê. O evento aconteceu em setembro de 2023, em São Paulo.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a comunicadora compartilhou os registros do grande dia. Usando um vestido, de modelo ombro a ombro e de tecido mais leve, Pamela Domingues deixou a barriguinha marcada e trocou as alianças com o eleito com muito amor. Veja as fotos aqui!

