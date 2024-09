Filho de Carol Sampaio esbanja fofura em cliques de seu mesversário

A empresária Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos da comemoração do quinto mês do filho

Carol Sampaio explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos do filho, Antonio, fruto de seu casamento com o chef Frederico Xavier. Nesta sexta-feira, 6, o menino completou cinco meses de vida e os papais organizaram uma festa com o tema 'Rock in Rio'.

Para a comemoração intimista, Antonio surgiu usando uma camiseta branca com a frase: "Hoje é dia de rock bebê", e também ganhou uma credencial do evento. Já os papais optaram por um look todo preto. A festinha também contou com um bolo personalizado e mutos docinhos.

Ao dividir os registros, Carol se derreteu: "5 meses, como o tempo voa… Obrigada por fazer a vida ser muito melhor. Que você tenha sempre muita saúde, para que a gente possa aproveitar muito a vida juntos por aqui já estamos no clima de hoje é dia de Rock Bebê. E o Antonio já tá pronto e credenciado para o @rockinrio", escreveu a mamãe na legenda.

Confira:

1 ano da descoberta da gravidez

No começo do mês passado, Carol Sampaio dividiu com os fãs um vídeo do dia que contou para o marido que eles estavam à espera do primeiro filho. Ela mostrou o momento em que Frederico Xavier abriu uma carta e soube da gravidez da amada.

"Há um ano, eu descobria que o meu maior presente estava a caminho. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, soube que seria mãe, e, a partir dali, tudo mudou. Foi como se o universo me enviasse uma temporada de sol após a tempestade. Naquele instante, o Antonio já fazia parte das nossas vidas. Lembrar de tudo o que passou pela minha cabeça naquele dia ainda me emociona. Agradeço demais às minhas amigas @tassia_magalhaes e @dehgouveia que estavam comigo no momento da confirmação, e ao meu amor, que vive esse sonho comigo todos os dias", escreveu.