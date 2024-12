Filho caçula de Virginia Fonseca rouba a cena em fotos com a mãe: ‘Puro carisma’

Virginia Fonseca exibe novas fotos com José Leonardo, seu filho caçula, e o bebê esbanja fofura com suas expressões

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos com seu filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Neste domingo, 29, a mamãe coruja apareceu abraçada com o bebê na mansão da família.

Nas imagens, o bebê esbanjou fofura e personalidade com suas expressões nas fotos. “Bom dia domingão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a avó Poliana Rocha declarou: “Puro carisma. Nosso bebê perfeito”. E os fãs também falaram sobre a beleza do bebê. “O bebê do ano! Ele é único. Ele é lindinho demais”, declarou um seguidor. “Ele é feliz demais”, comentou outro. “Que coisa mais fofa”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Presentes de Virginia para as filhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca deu presentes luxuosos para suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do casamento com Zé Felipe. Nesta quarta-feira, 25, ela abriu os presentes de Natal junto com as herdeiras e mostrou o momento para os fãs. Porém, o que chamou a atenção é o preço de dois itens que ela comprou para as herdeiras.

A mãe presenteou as filhas com bolsas de grife. As meninas ganharam modelos diferentes da bolsa mini pochette da Louis Vuitton.

A bolsa da Maria Flor tinha desenhos de personagens em uma pista de gelo e custa R$ 5.050 no site da marca. Enquanto isso, a bolsa de Maria Flor contou com um desenho de uma personagem dentro de uma xícara de chocolate e custa R$ 5.450.

Estes não foram os únicos presentes que Virginia comprou para as filhas. As meninas também ganharam fantasias, bonecas e maquiagem infantil.

Virginia Fonseca mostra presentes de luxo para as filhas

Leia também: Virginia Fonseca mostra fotos de sua família com os golfinhos