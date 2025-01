Filha de Virginia se surpreende com dreno usado pela influenciadora após cirurgia

Filha de Virginia e Zé Felipe, Maria Flor demonstrou preocupação ao ver o dreno na barriga da influenciadora, que passou por duas cirurgias plásticas

Após realizar uma cirurgia de retirada de hérnia umbilical e uma mastopexia nos seios, Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para mostrar a reação de sua filha, Maria Flor, de dois anos, ao ver o dreno em sua barriga.

Fruto do relacionamento da apresentadora com Zé Felipe, a pequena ficou preocupada com a mãe. "E não doeu?", perguntou a herdeira. "Não doeu não, mamãe está bem. Floflor só tem que ter cuidado para não pular na mamãe", respondeu Virginia. "Vai sarar o dodói. Papai do céu sara a mamãe", declarou Maria Flor.

Além de Flor, Virginia também é mãe de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de quatro meses, ambos frutos da relação com o cantor.

Confira:

Cirurgia de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao passar por cirurgia plástica nesta semana. Ela subiu da internet por cerca de 24 horas e voltou para contar que passou por procedimento para remoção de hérnia umbilical e também uma mastopexia, que é feita nas mamas. Em entrevista com a CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari, contou mais detalhes sobre como são os procedimentos iguais ao que Virginia realizou.

Para começar, que tal definir como é cada um dos procedimentos? A cirurgia de hérnia umbilical é um procedimento simples e com corte pequeno. "A cirurgia de hérnia umbilical é feita através de uma pequena incisão, praticamente dentro do umbigo. Nela, visualiza-se a hérnia e fecha-se o espaço necessário com pontos. Quando há uma hérnia muito grande, pode ser utilizada uma tela que fecha a aponeurose, fechando também a musculatura e a saída da extrusão da hérnia. É uma cirurgia simples, que pode ser realizada até com anestesia local. Geralmente, quando se associa a outra cirurgia, é feita no mesmo momento, durante o procedimento maior", afirmou ele.

Enquanto isso, a mastopexia é uma cirurgia mais longa e invasiva. "A cirurgia de mastopexia consiste na retirada do excesso de pele, às vezes de tecido mamário, e, na maioria dos casos, na colocação de uma prótese, que pode ou não ser utilizada. O procedimento é realizado no hospital, geralmente sob anestesia geral. É uma cirurgia que reposiciona a mama na posição correta, corrigindo a queda que ocorre, por exemplo, após a amamentação", declarou o médico.

Inclusive, o cirurgião contou que é muito comum realizar as duas cirurgias juntas. "É bastante comum realizar cirurgias conjuntas, especialmente quando uma delas é considerada um procedimento pequeno, como a hérnia umbilical. É muito comum o cirurgião aproveitar o momento da cirurgia maior para realizar pequenos reparos, como a correção de hérnia umbilical, cicatrizes de cesárea ou retirada de sinais de pele. Realizar esses procedimentos menores no mesmo ato cirúrgico traz mais conforto e praticidade para o paciente, que já se recupera de tudo de uma vez só", contou.

