Filha de Thiago Oliveira esbanja fofura durante passeio em família

O apresentador Thiago Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos de sua viagem com a mulher e a filha

Thiago Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos com sua filha, Bella, de 1 aninho, e com sua esposa, Bruna Matuti. O apresentador do programa É De Casa, da TV Globo, viajou com sua família para Recife e compartilhou algumas fotos se divertindo com elas.

Em alguns cliques publicados no feed do Instagram, o jornalista aparece todo sorridente enquanto brinca com a herdeira na piscina. Bella também chamou a atenção ao esbanjar fofura e estilo com um maiô amarelo e chapéu.

Ao mostrar as imagens, Thiago falou sobre aproveitar os momentos com a mulher e a filha. "Eu viajo muito a trabalho e sempre que posso levo elas comigo. Estar perto da minha família é minha prioridade e amo ver o sorriso no rosto da minha filha", escreveu o apresentador na legenda.

A publicação encantou os fãs. "Lindos demais", disse um seguidor. "A cara do pai", escreveu outra. "Família linda, parabéns", falou uma fã. "Lindos. E os dois dentinhos, quem aguenta?", se derreteu mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Em Orlando, Thiago Oliveira comemora aniversário da filha com festão

Thiago Oliveira comemorou o aniversário da filha, Bella, fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti, em grande estilo. Curtindo as férias em Orlando, nos Estados Unidos, o apresentador do programa É De Casa, da TV Globo, aproveitou para organizar uma festa luxuosa para a herdeira, que completou seu primeiro ano de vida.

Ao compartilhar as fotos da festa, que teve as princesas da Disney como tema, o jornalista falou sobre a celebração. "1 ano da minha filha, meu primeiro ano como pai. Filha, viver tudo isso com você é um sonho. Obrigado por me fazer uma pessoa melhor e ver o mundo cor de rosa. Obrigado filha por me fazer correr cada vez mais atrás dos meus, nossos sonhos. Não à toa consegui trazer seus avós paternos, maternos e todos os seus titios. Foi por você que realizei esse sonho de muitos anos. Te Amo filha, parabéns pelo seu aniversário", disse ele. Confira a publicação!