Filha de Neymar Jr: Saiba qual é o significado do nome Helena

O jogador de futebol Neymar Jr apresentou a filha caçula, Helena, para os fãs. Saiba qual é o significado do nome da bebê recém-nascida

O jogador de futebol Neymar Jr acaba de apresentar sua terceira filha, Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. O atleta mostrou as primeiras fotos do rosto da bebê para seus fãs e encantou a todos. Agora, que tal saber o significado do nome dela?

O nome Helena tem origem grega. De acordo com o site da revista Crescer, este nome representa a beleza, o esplendor e luminosidade, tanto que alguns dos seus significados são ‘tocha’ e 'a reluzente' . Helena ainda é um nome muito usado em vários países, como Brasil, Itália, Espanha e Portugal, e já foi dado para várias mulheres ao longo da história, como a Helena de Troia, e até na ficção, como as Helenas das novelas de Manoel Carlos.

O nascimento de Helena, filha de Neymar Jr

A bebê Helena nasceu no dia 3 de julho de 2024 em uma maternidade de São Paulo. Depois da notícia do nascimento de Helena, o colunista Leo Dias revelou que Neymar Jr registrou a menina com seu nome. O jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão de nascimento da criança.

Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Neymar só apresentou a filha para os fãs 16 dias após o nascimento da bebê por meio de um post nas redes sociais.

Vale lembrar que Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 9 meses, fruto do namoro com Bruna Biancardi.

Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram