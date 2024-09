Nesta segunda-feira, 16, o jogador Neymar Jr. encantou seus seguidores ao compartilhar novos momentos com sua filha, Mavie, de 11 meses

Nesta segunda-feira, 16, o jogador Neymar Jr. encantou seus seguidores ao compartilhar novos momentos com sua filha, Mavie, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, ele publicou vídeos fofos com a herdeira durante sua temporada na Arábia Saudita.

Nos stories de seu Instagram, Neymar aparece passeando na companhia de sua filha. Logo em seguida, Mavie aparece deitada na cama, enquanto o craque diz que vai fazer uma massagem nela porque a pequena "não para quieta", o que faz a herdeira cair na risada. "Ela não para", escreveu o atleta.

Veja os vídeos:

Neymar Jr. encanta ao surgir apertando bochechas e perninhas de Mavie

Ainda nesta segunda-feira, Neymar compartilhou uma foto apertando a herdeira. Rindo com a mão na boca e mostrando toda sua alegria, a garota chamou a atenção com seu sorriso cheio de simpatia. Ela estava usando um macacão verde e um laço na cabeça. Veja o clique!

Já neste domingo, 15, o famoso encantou ao exibir a herdeira pronta e usando até joia para um passeio em família. Na semana passada, Neymar mostrou que a pequena está super esperta e já engatinha pela casa. Ao encontrar o pai na sala da mansão, ela abriu um sorrisão. "Cadê meu nenenzinho? Cadê o neném do papai?'", perguntou o jogador de futebol, que não conseguiu esconder seu lado pai coruja e se derreteu ao ver a felicidade da filha no vídeo.

Vale lembrar que Neymar Jr. está aproveitando uma temporada no exterior ao lado da filha e da namorada, enquanto se recupera de uma cirurgia após sofrer uma lesão e se prepara para retornar aos campos. Além da pequena Mavie, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Carol Dantas, e de Helena, de dois meses, com a modelo Amanda Kimberlly.