Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly esbanja fofura em ensaio fotográfico

Amanda Kimberlly encantou ao mostrar registros de um ensaio fotográfico de Helena, sua filha com Neymar Jr: 'Ternurinha'

Alerta fofura! Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena encantou o público na tarde desta quinta-feira, 30, ao fazer uma nova aparição nas redes sociais da mãe. Por meio dos stories no Instagram, a modelo e influenciadora digital mostrou registros de um novo ensaio fotográfico da bebê.

Esbanjando fofura, Helena foi clicada ao ar livre usando um vestido xadrez nas cores azul e branco, além de um chapéu da mesma estampa para se proteger do sol. A pequena, que completará 7 meses no dia 3 de fevereiro, ainda foi 'flagrada' observando algumas bolinhas de sabão.

"Ternurinha", derreteu-se Amanda Kimberlly na legenda da postagem. Ainda no início desta semana, a modelo dividiu com os seguidores um vídeo onde aparece 'paparicando' a filha. No registro, Helena foi filmada sorrindo enquanto recebia beijos na bochecha da mamãe coruja.

Vale lembrar que além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto da antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, da atual relação com a influenciadora digital Bruna Biancardi. O casal, inclusive, está à espera de mais uma menina, sendo a quarta herdeira do jogador de futebol.

O desabafo de Amanda Kimberlly sobre ataques

A modelo Amanda Kimberlly, que é a mãe de Helena, uma das filhas de Neymar Jr, se pronunciou sobre os ataques que a família recebe na internet. Em declarações no X, antigo Twitter, ela negou qualquer atrito com a família do pai da filha e disse que é contra qualquer forma de ofensa.

Amanda ainda comentou sobre a relação da filha com a família paterna e também desmentiu uma confusão entre ela e os familiares de Neymar Jr; confira detalhes!

