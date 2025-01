Amanda Kimberlly divide novo vídeo encantador com a filha, Helena

A modelo Amanda Kimberlly surgiu 'paparicando' a pequena Helena, sua filha de quase 7 meses com o jogador de futebol Neymar Jr

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores na noite de segunda-feira, 27, ao publicar em suas redes sociais um novo registro ao lado da filha, Helena. A pequena, que completará 7 meses de vida no próximo dia 3 de fevereiro, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, Amanda compartilhou um vídeo onde aparece 'paparicando' a bebê. Esbanjando fofura, Helena foi filmada sorrindo enquanto recebia beijos na bochecha da mãe.

Recentemente, a modelo dividiu com o público algumas fotos fofíssimas da herdeira usando um acessório estiloso. Nas imagens compartilhadas no feed do Instagram, a pequena aparece com um chapéu de palha.

Amanda Kimberlly toma atitude após ataques contra sua filha

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly revelou recentemente que tomou medidas legais contra a onda de ataques direcionadas a Helena, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr. A moça informou a decisão por meio de um comentário nas redes sociais após uma internauta sugerir que ela buscasse as autoridades.

A seguidora em questão fez o alerta ao se deparar com comentários maldosos na web envolvendo a bebê. "Tá na hora da mãe da Helena ir atrás das autoridades, pois internet não é terra sem lei…", comentou. Amanda, por sua vez, respondeu: "Já fiz o boletim de ocorrência, quero ver essa pessoa responder isso como crime".

Vale lembrar que além da bebê, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas; e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi. O casal, inclusive, está à espera de mais uma menina.

