Filha de Kurt Cobain anuncia nascimento do primeiro filho: 'Nós te amamos'

A família aumentou! Filha do músico Kurt Cobain, Frances Bean Cobain deu à luz Ronin, primeiro neto do artista; veja fotos

Filha do músico Kurt Cobain (1967-1994), Frances Bean Cobain emocionou os seguidores ao anunciar o nascimento de seu primeiro herdeiro com o skatista Tony Hawk. Por meio de suas redes sociais, ela informou que o pequeno Ronin chegou ao mundo no dia 17 de setembro.

Em seu Instagram oficial, Frances publicou as primeiras imagens do bebê. Sem mostrar o rostinho, é possível observar alguns detalhes do recém-nascido, como as mãozinhas e os pés. A mamãe coruja ainda exibiu um clique de Hawk segurando o pequeno.

"17.9.2024. Ronin Walker Cobain Hawk. Bem vindo ao mundo filho mais lindo. Nós te amamos mais que tudo", escreveu Frances Bean Cobain. Nos comentários, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens carinhosas à família e desejaram boas-vindas ao bebê.

"Lindo! Bem-vindo! Vocês dois vão ser ótimos pais", escreveu um internauta. "Bem-vindo doce Ronin! Nós te amamos", disse outro. "Parabéns, amorzinho!", falou um terceiro. Vale lembrar que Frances é a única filha de Kurt Cobain e, com isso, o pequeno Ronin é o primeiro neto do cantor.

Confira a publicação:

Os 30 anos da morte de Kurt Cobain

A morte do músico Kurt Cobain completou 30 anos no dia 5 de setembro deste ano, e a filha dele, Frances Bean Cobain, fez uma homenagem comovente ao pai. Em um post nas redes sociais, ela relembrou fotos de momentos dos dois juntos e falou sobre a importância dele em sua vida.

Frances falou sobre os aprendizados que teve e a presença do pai. "Há 30 anos a vida do meu pai chegou ao fim. A segunda e a terceira fotos capturam a última vez que estivemos juntos enquanto ele ainda estava vivo. Sua mãe, Wendy, muitas vezes pressionava minhas mãos em seu rosto e dizia, com uma tristeza calmante: ‘você tem as mãos dele'", iniciou ela.

Em seguida, a filha de Kurt Cobain contou como foi crescer sem o pai ao seu lado