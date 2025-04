As fotos mais fofas de Leandra Leal com os dois filhos

Leandra Leal é mãe de duas crianças e já mostrou fotos encantadoras de seus dois filhos nas redes sociais. Confira a galeria de fotos

A atriz Leandra Leal é um ícone da teledramaturgia brasileira e também é uma mãezona! Ela teve dois filhos: Júlia e Damião. As crianças são fofíssimas e já apareceram em fotos encantadoras com a mãe.

A primogênita da atriz é Júlia, de 10 anos, que foi adotada por ela em 2016, quando a artista era casada com Alê Youssef. Enquanto isso, o caçula, Damião, nasceu em agosto de 2024 - ele tem 7 meses - e é fruto do atual casamento dela com Guilherme Burgos.

No início de abril, Leandra Leal refletiu sobre a chegada da primeira filha em sua vida. "Ontem, foi o nosso dia da família, dia da chegada do meu primeiro grande amor, minha filha linda, divertida, que sabe o que quer, sensível, vaidosa, que está ficando muito grande, a irmã mais velha mais legal e carinhosa do planeta. Eu tenho tanta felicidade e gratidão pela família que comecei a construir com a chegada da Juju. Esse post é, também, para inspirar outras famílias que escolheram o caminho da adoção. Aqui em casa, celebramos todo ano o dia da chegada como o dia em que a nossa família nasceu, uma comemoração de todos cheia de amor. Aqui não tem bolo nem vela, mas fazemos sempre alguma coisa legal, uma experiência, um passeio, um almoço, uma sobremesa de “domingo” e principalmente declaramos o nosso amor. A vida é um milagre, encontrar, ser família e amar é a maior das bênçãos. Comemorar esse dia é reconhecer, celebrar e fortalecer o nosso encontro", disse ela.

Confira várias fotos de Leandra Leal com os dois filhos:

