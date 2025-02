Filha de Graciele e Zezé encanta demais ao surgir de vestido florido; veja

Curtindo sua primeira viagem na fazenda, filha de Graciele e Zezé esbanja fofura ao surgir de vestidinho florido e laço; veja os detalhes do look

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de dois meses, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 27, a influenciadora digital postou registros para exibir o look do dia da bebê e encantou.

Para mais um dia na fazenda É o Amor, a herdeira do sertanejo foi vestida com uma peça florida e com laço, que a deixou ainda mais fofa. Usando o vestido com detalhes em rosa, Clara mostrou todo seu charme e deixou os seguidores da empresária babando ao aparecer interagindo com o pai.

"Bom dia!", escreveu Graciele Lacerda ao exibir a roupa que escolheu para a filha curtir sua estadia na propriedade com a família.

Veja os detalhes do look de Clara Lacerda Camargo:

Filha de Graciele e Zezé completou dois meses

No dia 25 de janeiro, a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo completou dois meses. Como já dito pela mãe, Clara terá a cada mês uma festinha com tema de princesa. Depois de comemorar o primeiro mês com Moana, a bebê foi vestida de Mulan.

Na fazenda, a influenciadora digital chamou uma decoradora para montar uma mesa com o tema do filme. Além de balões, flores de cerejeira, a decoração foi completada com várias lembrancinhas e docinhos.

Em seus stories, a esposa do sertanejo exibiu os detalhes da festinha e também como foram os mimos disponíveis para os presentes no pequeno evento.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, a bebê viajou pela primeira vez no avião da família para fazer sua estreia na fazenda. Para a ocasião, a mamãe de primeira viagem escolheu mais um look especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)