Filha de Edson Celulari rouba a cena em passeio no shopping com a mãe. Veja!

Karin Roepke levou Chiara, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Edson Celulari, para um passeio no shopping e a pequena roubou a cena

Nesta sexta-feira, 27, Karin Roepke aproveitou o tempo livre para curtir um passeio no shopping com a filha Chiara, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Edson Celulari.

Mãe e filha foram fotografadas no shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro, e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Karin fez questão de acenar para os profissionais e foi imitada pela pequena, que roubou a cena. Chiara desfilou no shopping com um vestido de princesa com direito a sandálias douradas e coroa. A menina já mostrou que é bastante simpática e fez questão de sorrir ao perceber que estava sendo fotografada.

Além de Chiara, Edson também é pai de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do seu antigo casamento com Claudia Raia.

Declaração

Edson Celulariusou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa, Karin Roepke, que completou mais um ano de vida recentemente. No feed do Instagram, o ator postou várias fotos da amada e também dos dois juntos e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o dia dessa leonina ferozmente sensível, destemida, talentosa, brilhante, generosa, doce, exigente e adorável. Uma mulher do seu tempo, fascinante!", começou.

"Eu te amo e agradeço, todos os dias, o nosso encontro. Que você alcance seus sonhos, realize seus projetos e que esteja sempre pertinho de nós… o mundo fica muito melhor ao seu lado. Feliz aniversário, minha Galega", completou a homenagem.

Os fãs de Celulari parabenizaram Karin nos comentários. "Parabéns!! Tudo de mais lindo e especial para você, muitas felicidades e alegrias na sua vida!", disse uma seguidora. "Parabéns, muita saúde, paz e prosperidade", escreveu outro. "Parabéns. Muitas felicidades a ela neste dia especial", falou uma terceira.

Edson e Karin estão juntos desde 2011 e oficializaram a união em 2017, na Itália. Eles são pais de Chiara, que completou dois anos em fevereiro. O ator também é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu casamento com a atriz Claudia Raia.