Filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr surge sorridente em mini carro de luxo

No Instagram, Bruna Biancardi compartilhou uma nova foto fofíssima de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr

Nesta terça-feira, 03, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto fofíssima da filha, Mavie, que é fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. No registro publicado nos stories, ela mostrou a pequena em um mini carro de luxo.

A pequena aparece sorridente e com direito a colar de pérolas em um mini calhambeque vermelho. Vale lembrar que Mavie está prestes a completar seu primeiro ano de vida. Ela veio ao mundo no dia 6 de outubro do ano passado, em São Paulo.

Veja a foto:

Mavie (Reprodução/Instagram)

Neymar Jr impressiona ao exibir primeiro ‘carro’ da filha, Mavie

Em junho deste ano, Neymar Jr usou as redes sociais para mostrar sua filha caçula, Mavie, motorizada. É que o jogador investiu uma boa quantia para comprar um mini veículo elétrico personalizado luxuoso para a herdeira. Nos stories do Instagram, Neymar mostrou que a pequena aprovou a escolha e apareceu feliz da vida sentada em seu mini carrinho.

Embora não seja um carro real, o modelo possui assentos para duas pessoas com bancos estofados em couro que suportam até 50 kg, além de um tempo de carregamento rápido e quatro motores. Apesar de sua potência, possui apenas três níveis de velocidade, variando de 3 a 5 km/h. Além disso, as portas se abrem de verdade para a pequena entrar no veículo.

O veículo tem também cinto de segurança, farois de verdade e um sistema de som com direito a música e DVD. Além disso, ela poderá conectar o Bluetooth de seu futuro celular no 'carrinho', que está disponível em concessionárias de veículos elétricos por R$5.699. Veja a foto!

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de dois meses, com Amanda Kimberlly.