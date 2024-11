Fernanda Paes Leme revela se aprova apelidos para sua filha: 'Vários'

Mãe de Pilar, de seis meses, Fernanda Paes Leme revela se gosta de colocar apelidos na pequena, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio

A apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou nesta quarta-feira, 06, um clique fofíssimo de sua filha com Victor Sampaio, a pequena Pilar, de seis meses, e usou o registro encantador para falar sobre apelidos.

A famosa então revelou que curte dar outros "nomes" para a herdeira e até apontou os inúmeros que usa com ela. A artista escreveu os apelidos bem diferentes que fala com Pilar e mostrou ser uma mamãe bem babona.

"Bom da Pipa Neneza tutuca Pin Pin Pilarzinha e mais vários apelidos dela que tô esquecendo. Bebê de vocês também tem mil apelidos?", questionou ao contar sobre a sua mania com a herdeira.

Nos últimos meses, Fernanda Paes Leme levou Pilar para viajar pela primeira vez de avião e fazer sua estreia na praia. O local escolhido foi a Bahia, onde ela construiu uma casa com piscina e vista para o mar em Salvador. Recentemente, a artista fez um tour pelo local e impressionou ao exibir os detalhes da decoração com pedras diferenciadas.

Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena aproveitam praia com as filhas na Bahia

Após 25 anos, parte do elenco do seriado ‘Sandy e Junior’ se reuniu para curtir uma temporada de descanso na Bahia. Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena, que participaram da série e até tiveram um breve affair durante e após as gravações do programa, aproveitaram um dia ensolarado na praia ao lado de suas filhas durante o reencontro especial.

Apesar de terem vivido um romance na época do seriado —com Fernanda revelando até que perdeu a virgindade com Paulinho—os dois mantiveram a amizade até os dias atuais. Em suas redes sociais, eles compartilharam cliques que mostram como deixaram o passado para trás e agora curtem momentos juntos com suas respectivas famílias. Veja as fotos do momento aqui!

