Fe Paes Leme faz reflexão sobre equilíbrio entre vida social e maternidade

“É onde as duas Fernandas se encontraram”, escreveu a apresentadora; Fernanda Paes Leme postou a reflexão em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 15, Fernanda Paes Leme refletiu em suas redes sociais, sobre o equilíbrio entre a maternidade e a vida social. A apresentadora é mãe de Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Ela comentou na legenda da publicação sobre o encontro entre mãe e mulher.

A mãe coruja da pequena, que completa quatro meses nesta sexta-feira, 16, iniciou a reflexão: "A gente não sai da skin mãe nunca, assim como não deixa de ser mulher. Meu trabalho e minha vida social me levaram a lugares onde faz parte me produzir, me enfeitar, dar umas surtadinhas de look, produção (e eu amo)", escreveu.

"E a chegada da Pilar me deu uma desacelerada nesse sentido, é claro... Principalmente nos primeiros meses, a prioridade é o cuidado e desenvolvimento da minha filha, que faz 4 meses depois de amanhã… Passa rápido!", continuou.

"Daí essa foto me pegou de jeito. É onde as duas Fernandas se encontraram. A que amamenta e a que se prepara pra uma noitadinha. A que já sofre em se separar umas horinhas e a que tá ansiosa pra rever pessoas e lugares. Ser mulher é uma viagem. Ser mãe está me mostrando uma paisagem lindona desse trajeto. E a mãe aqui ficou mó linda!", finalizou.

Recentemente a apresentadora mostrou os bastidores para comparecer à festa de 50 anos de Preta Gil. Mãe de primeira viagem da pequena Pilar, a apresentadora contou que passou por uma série de perrengues, incluindo um bate-volta em outro estado e muito leite materno, para estar presente no evento.

“50 anos da minha amiga da vida. Deixei o leite da criança e voei para o Rio de Janeiro celebrar”, iniciou. Na sequência, Fe Paes Leme narrou os perrengues e ainda antecipou os julgamentos dos seguidores.

Fernanda Paes Leme precisa se distanciar da filha após adoecer

Nesta quinta-feira, 15, Fernanda Paes Leme compartilhou com seus seguidores que está enfrentando uma forte gripe, que piorou nos últimos dias. Por conta da doença, ela revelou que precisou se distanciar da filha para protegê-la e está evitando qualquer contato direto. Inclusive, ela tem até usado máscaras dentro de casa para garantir a segurança de Pilar.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou que já havia redobrado os cuidados para evitar contaminar a filha, que tem apenas três meses de vida.