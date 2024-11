Ex-BBB Nasser fala da filha que teve parto adiantado: 'Ninguém espera'

No Dia Mundial da Prematuridade, o ex-BBB Nasser falou sobre sua filha que nasceu com 33 semanas após uma pré-eclampsia

No Dia Mundial da Prematuridade, neste domingo, 17, o ex-BBB Nasser falou sobre a importância da data em sua rede social. O influenciador e a também ex-BBB Andressa passaram por esse susto recentemente durante o nascimento da filha. Sarah nasceu com 33 semanas e 4 dias de gestação, medindo 43 cm, pesando 2.020kg.

A ex-participante do Big Brother Brasil teve pré-eclâmpsia, foi internada e o parto teve que ser adiantado. O casal passou 17 dias na UTI. Hoje, a família está em casa e Sarah já tem quase dois meses. Eles gostam de compartilhar como é a rotina e a adaptação da bebê desde sua chegada.

"Hoje é uma data muito importante para mim e muitos outros pais, que passam pela prematuridade do nascimento de um filho! O mês de novembro vem para trazer a consciência sobre o parto prematuro, mais especificamente hoje, dia mundial da prematuridade", começou.

"Ninguém espera passar por isso, mas a realidade é que no Brasil, 1 em cada 10 casais tem a gestação interrompida antes das 37 semanas. É um número expressivo e que precisa de atenção dos papais e mamães futuros que ainda possam passar por isso!", escreveu o ex-BBB, que continuou:

"A realização de exames do pré-natal, como de imagem e de sangue, permite a identificação precoce de condições de saúde materna e fetal que podem ser tratadas para evitar complicações. No nosso caso, como a pré-eclampsia, os sintomas podem ser sorrateiros e trazer consequências perigosas tanto pra mãe quanto pro filho".

"Então é importante estar com todos os exames em dia, acompanhamento adequado com seu obstetra, alimentação e estilo de vidas saudáveis e também ter um hospital de cuidados neonatal já em vista perto de você! Tudo isso diminui a possibilidade de sequelas acarretadas pelo parto prematuro", finalizou.

