Esposa de Zé Vaqueiro desabafa no dia em que o filho completaria um ano de vida

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares abre o coração em desabafo no dia em que seu filho Arthur completaria seu primeiro ano de vida

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares usou as redes sociais para compartilhar um desabafo no dia em que seu filho Arthur completaria seu primeiro ano de vida. Nesta quarta-feira, 24, o bebê celebraria seu aniversário, mas faleceu há poucos dias após nascer com uma má-formação congênita e passar toda a vida no hospital.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Ingra compartilhou uma homenagem ao filho, exibindo uma foto gerada por inteligência artificial que mostra o pequeno nos braços de Deus. Na legenda, a influenciadora desabafou sobre a partida do bebê e expressou sua fé de que ele está descansando em um lugar melhor.

"Hoje o céu está em festa. 1 ano do Arthur, nos braços do senhor. Te amarei para sempre, você permanecerá vivo em meu coração”, disse a esposa do cantor. Em seguida, a influenciadora digital compartilhou um registro em que aparece olhando para o herdeiro em seu leito de hospital durante seus últimos dias de vida.

"A gente ainda vai se encontrar, meu bebê, lá não haverá dor e nenhum sofrimento. Vamos caminhar juntos ao lado do pai celestial”, Ingra concluiu a homenagem ao pequeno. É importante ressaltar que o bebê faleceu durante a internação na Unidade de Terapia Intensiva em decorrência do tratamento pela síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Conhecida como Síndrome de Patau, a condição causava complicações desde os primeiros dias de vida do bebê. Ele ficou na UTI desde que chegou ao mundo e foi para casa por apenas um dia em maio. No entanto, precisou retornar ao hospital após sofrer uma parada cardíaca. Arthur faleceu no dia 8 de julho, após sofrer múltiplas falências de órgãos.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", Zé Vaqueiro comunicou sobre o falecimento do filho. Além de Arthur, José e Ingra são pais de Daniel, 3 anos, e Nicolly, de 13.

O que a esposa de Zé Vaqueiro fez com as roupas do filho que morreu?

A família do cantor Zé Vaqueiro enfrenta o luto pela morte de Arthur, filho dele com Ingra Soares. O bebê faleceu aos 11 meses de idade após nascer com má formação congênita e ficar durante toda a vida no hospital. Agora, a esposa do artista revelou o que fez com as roupas e objetos que pertenciam ao menino. Ingra contou que doou os itens que eram do bebê.