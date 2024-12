Eliezer posta novas fotos com Ravi e se impressiona: 'Minha cara'

Eliezer compartilhou em suas redes sociais novas fotos em que aparece com o filho Ravi e se impressionou com a semelhança

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 23, o ex-BBB publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com o filho Ravi, de um mês, no colo. O bebê é fruto do relacionamento dele com Viih Tube, com quem também tem Lua, de um ano.

Nas imagens, o pequeno surgiu fofíssimo com uma roupinha branca e até Eliezer se impressionou com a semelhança entre os dois. "Não queria falar nada não mas… minha mulher me pariu! Minha cara, graças a Deus. Pelo menos um filho parecido comigo, já que a Lua é quase gêmea da Viih", escreveu o papai coruja.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Ele realmente é sua cara", escreveu uma internauta. "A cara do papai e Lua a cara da mamãe para não ter briga", brincou outra.

Estado de Ravi

Nesta segunda-feira, 23, a família de Eliezer já chegou em São Paulo para aproveitar as festas de fim de ano e o ex-BBB compartilhou nos Stories de seu Instagram uma foto ao lado de seus familiares, segurando o pequeno Ravi em seu colo.

"Minha família chegou para o Natal", escreveu na legenda. Na foto a família do influenciador aparece todos protegidos por máscaras descartáveis e acabou gerando uma curiosidade nos seguidores do papai coruja que prontamente explicou:

"O Ravi ainda precisa de cuidados porque está anêmico e o intestino se recuperando da inflamação. Então, junto com a nossa pediatra, fizemos um protocolo dentro de casa para ser mais seguro para ele não pegar nenhum tipo de vírus, bactérias ou fungo".

O pequeno foi internado com 15 dias de vida após fazer uma fralda com sangue. Ele foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação dos intestinos. O bebê precisou ficar 10 dias em jejum no hospital e apenas recebendo soro e antibiótico. A principal suspeita é de que Ravi teve uma enterocolite por causa de alergia alimentar durante a amamentação. Com isso, ele também precisou parar de ser amamentado pela mãe e passou a tomar apenas fórmula.

